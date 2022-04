Πολιτισμός

Αγία Σοφία: Κατέστρεψαν την ιστορική Αυτοκρατορική Πύλη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για την κεντρική πύλη εισόδου στην Αγία Σοφία η οποία χρησιμοποιούνταν μόνο από τον Αυτοκράτορα



Της Άννας Ανδρέου

Καταστροφή της ιστορικής Αυτοκρατορικής Πύλης της Αγίας Σοφίας καταγγέλλει η Ένωση Ιστορίας Τέχνης της Τουρκίας παραθέτοντας φωτογραφίες. Η Ένωση ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει μήνυση ενώ έπειτα από τις μεγάλες αντιδράσεις και ο δήμος Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι πρέπει το θέμα να οδηγηθεί στην εισαγγελία.

«Ανακαλύψαμε ότι η ιστορική Αυτοκρατορική Πύλη της Αγίας Σοφίας βρίσκεται σε μία τέτοια κατάσταση και τη φωτογραφίσαμε, γύρω στις 20:45 σήμερα το βράδυ (18.04.2022)», αναφέρει μέσω twitter η Ένωση Ιστορίας Τέχνης.

«Δυστυχώς, ακούσαμε την ανατριχιαστική δήλωση του ατόμου που λέει ότι ονομάζεται κ. Ταλίπ και είναι ο υπεύθυνος ασφαλείας στην Αγία Σοφία ότι δεν είχε καμία πληροφορία σχετικά και ότι δεν υπάρχει βίντεο από κάμερα, καθώς και ότι ‘δεν ήταν τίποτα μην ανησυχείτε, θα το φτιάξουμε’. Όταν είπαμε ότι θα το καταγγείλουμε στον εισαγγελέα για να βρούμε τον ένοχο μας απάντησε ότι ήμασταν κακοπροαίρετοι»,αναφέρει η Ένωση.

Ayasofya Camii Imparatorluk Kap?s?n?n 2017 y?l?ndaki hali ve dun cekilmis fotograf?; pic.twitter.com/SLkDFiXimB — Sanat Tarihi Dernegi (STD) (@SanatTarihiSTD) April 19, 2022

Προσθέτει ακόμη ότι «ποτέ δεν δεχόμαστε και δεν θα δεχθούμε ένας τέτοιος άνθρωπος να είναι υπεύθυνος για το τζαμί της Αγίας Σοφίας, ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά έργα στον κόσμο. Θα υποβάλλουμε μήνυση τόσο για να εντοπίσουμε αυτούς που κατέστρεψαν την ιστορική πύλη όσο και για να εκδιωχθεί αυτό το άτομο από αυτό το πόστο το συντομότερο δυνατό».

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του δήμου Κωνσταντινούπολης, Μαχίρ Πολάτ δήλωσε στη συνέχεια ότι «το άτομο ή τα άτομα που προκάλεσαν αυτή την καταστροφή θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μέσω κάμερας. Το θέμα θα πρέπει να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, καθώς σκόπιμα προκάλεσαν ζημιά στοι στορικό κτίριο της Αγίας Σοφίας».

Πρόκειται για την κεντρική πύλη εισόδου στην Αγία Σοφία η οποία χρησιμοποιούνταν μόνο από τον Αυτοκράτορα. Είναι η μεγαλύτερη πύλη της Αγίας Σοφίας, έχει ύψος 7 μέτρα και είναι σιδερένια.

ΥΠΕΞ: Απότροπιασμός και θλψη από τις εικόνες

Οι εικόνες του βανδαλισμού της Αυτοκρατορικής Πύλης της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς μας προκαλούν αποτροπιασμό και λύπη, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών καλεί τις αρμόδιες αρχές να πράξουν τα δέοντα ούτως ώστε οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, καθώς και να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές στο Μνημείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο στοίχισε “χρυσάφι” σε κατάστημα φωτιστικών (εικόνες)

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ξεχάστε για λίγο τις εντάσεις (βίντεο)

Κάρυστος: Ρωσικό δεξαμενόπλοιο δεσμεύτηκε από το Λιμενικό