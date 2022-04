Υγεία - Περιβάλλον

Λέων στο “Πρωινό”: Η Τζωρτζίνα υπέφερε για μήνες - Να πουν αλήθεια για την Ίριδα (βίντεο)

Συγκλονίζει ο ιατροδικαστής, λέγοντας πως η Τζωρτζίνα “μαρτύρησε” επί μήνες καθώς “αντιστεκόταν, γιατί ήθελε να ζήσει”. Τι είπε για τον βασανιστικό, ασφυκτικό θάνατο των μικρότερων κοριτσιών.

«Θεώρησα χρέος μου να γίνω ο τεχνικός σύμβουλος αυτών των παιδιών», είπε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου βρέθηκε ως καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα και της Φαίης Σκορδά για να μιλήσει για την ζωή του και την ενασχόληση με την ιατροδικαστική.

Αρχικώς, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας αναφέρθηκε στις σπουδές στην Ιταλία, στην ειδικότητα που πήρε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών που κατέχει, αλλά και για το «σκληρό» πρόσωπο της κοινωνίας με το οποίο έρχεται σε επαφή ο ιατροδικαστής είτε εξετάζει τις σορούς νεκρών είτε ασχολείται με τραυματισμούς και βίαια περιστατικά, κάνοντας πραγματογνωμοσύνες για ανθρώπους που καταφεύγουν σε αυτούς για τεχνική βοήθεια.

Μίλησε ακόμη και για τον 10χρονο γιό του, ο οποίος φαίνεται πως θα θελήσει να ακολουθήσει τον δρόμο του και να γίνει ιατροδικαστής.

Σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας και τους θανάτους των τριών κοριτσιών, είπε αρχικώς πως «Με όλα τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί και εγώ αυτά γνωρίζω, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τον ασφυκτικό θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας».

«Ο ασφυκτικός θάνατος έχει κάποια βασικά στάδια, εκ των οποίων το στάδιο της απώλειας των αισθήσεων, που διαρκεί 1-2 λεπτά. Φαντάζεστε εάν ένα παιδί βλέπει ένα γνωστό του πρόσωπο, την μητέρα του να προσπαθεί να του κάνει κακό, είναι ένας μαρτυρικός θάνατος», είπε ο κ. Λέων, προσθέτοντας πως «είναι ένας αργός, βασανιστικός θάνατος ο ασφυκτικός θάνατος».

Για την Ίριδα και το πανάκι, ο κ. Λέων είπε «το παιδί αυτό δείχνει τον δρόμο και για τους δράστες. Πρέπει να υπάρξουν ειλικρινείς μαρτυρίες από τα τρία πρόσωπα που ήταν παρόντα. Τώρα το ποιος παρότρυνε ποιον και πως έφτασε εκεί η κατάσταση…», προσθέτοντας αργότερα πως «δεν υπάρχει μόνο η Ρούλα. Στο δεύτερο παιδί, υπάρχουν άλλα δύο πρόσωπα που ήταν στον χώρο (ενν.: την αδελφή της Ρούλας Πισπιρίγκου που ήταν μαζί της και τον Μάνο Δασκαλάκη που έχουν καταθέσει πως ενημερώθηκε τηλεφωνικά, πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, και έσπευσε στο σπίτι)».

«Για να έχουμε την ώρα θανάτου με ακρίβεια, θα έπρεπε να έχουμε και αυτοψία, κάτι που επίσης δεν είχαμε στην περίπτωση αυτή. Σίγουρα έχουμε πει ότι έχει παρέλθει ένα ικανό διάστημα, προφανώς κάποιων ωρών, αλλά εδώ πρέπει να στηριχθούμε στις μαρτυρίες των ανθρώπων του ΕΚΑΒ και τα στοιχεία όπως η κυάνωση στα χείλια του παιδιού, που δείχνει ασφυκτικό θάνατο», προσέθεσε.

«Η Τζωρτζίνα υπέφερε πάρα πολύ για όλους αυτούς τους μήνες από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2022 που πέθανε. Δεν είμαι σίγουρος ότι πάντα ήταν ο ίδιος εξωγενής παράγοντας, δηλαδή η κεταμίνη, διότι το παιδί αντιστεκόταν και ήθελε να ζήσει. Ήταν ένα μεγαλόσωμο παιδί, αντιλαμβανόταν πράγματα. Πρέπει να δούμε εάν το παιδί ήταν που βρήκε νεκρή την Ίριδα, ιδίως καθώς η πρώτη φορά που παρουσιάζει συμπτώματα ήταν λίγο μετά από τον θάνατο της Ίριδας», είπε με νόημα ο ιατροδικαστής.

