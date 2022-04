Ουκρανία - Τσερνόμπιλ: Μη φυσιολογικά ποσοστά ραδιενέργειας λέει ο ΔΟΑΕ

Ανήμερα της επετείου από το πυρηνικό δυστύχημα στο Τσερνόμπιλ, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, υπάρχει ανησυχία στην περιοχή.

Ανήμερα της επετείου της πυρηνικής καταστροφής του Τσερνόμπιλ, ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, ανακοίνωσε ότι στις εγκαταστάσεις και γύρω από το πρώην πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία παρουσιάζονται «μη φυσιολογικά» επίπεδα ραδιενέργειας.

Ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ράφαελ Γκρόσι, 36 χρόνια μετά το πυρηνικό δυστύχημα, σήμανε συναγερμό λέγοντας ότι η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη, μετά το σύντομο πέρασμα και κατάληψη του εργοστασίου το προηγούμενο διάστημα από τους Ρώσους.

