Ακάρ: “Η Γαλάζια Πατρίδα” δεν στοχεύει κανέναν

Ο Υπουργός Αμυνας της Τουρκίας δίνει διευκρινίσεις για τη «Γαλάζια Πατρίδα», κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για τον εξοπλισμό των νησιών.

«Μας ενδιαφέρει ο διάλογος με την Ελλάδα. Δεν έχουμε κακή διάθεση. Είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Περιμένουμε μια λογική προσέγγιση από λογικούς ανθρώπους. Λέμε να συναντηθούμε. Η άσκηση ‘Γαλάζια Πατρίδα’ δεν στοχεύει κανέναν. Το εξηγήσαμε αυτό. Είπαμε ότι μπορούμε να μειώσουμε τις γεωτρήσεις», ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας.

Ο Χουλούσι Ακάρ κατηγόρησε την Ελλάδα εξόπλισε 16 από τα 23 νησιά κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών. «Αυτό είναι παραβίαση… Λένε, ‘Ας μην το συζητάμε αυτό.’ Γιατί; Εάν πρόκειται να συμμορφωθούμε με το διεθνές δίκαιο, πρέπει να ξεκινήσουμε από εδώ», είπε σχετικά και πρόσθεσε ότι, «με αυτή την εξοπλιστική προσπάθεια η Ελλάδα θα έχει σοβαρό κόστος. Υπό τις συνθήκες, είναι απαραίτητο να δούμε ότι ο λαός της γείτονος Ελλάδας υφίσταται το οικονομικό βάρος μιας τέτοιας εξωφρενικής εξοπλιστικής προσπάθειας».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό είπε πως, «η μόνη λύση είναι τα δύο κυρίαρχα ανεξάρτητα κράτη. Η Τουρκία είναι η εγγυήτρια χώρα. Ό,τι κι αν πει κανείς, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε προστασία. Είμαστε πάντα με τους ‘Κύπριους αδελφούς μας’. Μην εκλαμβάνετε την επιθυμία μας για διάλογο ως αδυναμία και μην νομίζετε ότι είναι απειλή να λέμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας. Είμαστε αποφασισμένοι και ευτυχώς σε θέση να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας».

Για το πυραυλικό σύστημα SAMP/T, ο Ακάρ είπε ότι «ο Πρόεδρός μας συναντήθηκε με τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν και τον Ιταλό Πρωθυπουργό Ντράγκι για το θέμα και συναντηθήκαμε με τους ΥΠΑΜ των δύο χωρών. Απαιτείται τριμερής συνάντηση για αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει εκλογική διαδικασία στη Γαλλία. Η Τουρκία μπορεί να χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα συστήματα αεράμυνας S-400 και SAMP-T».

Ο Τούρκος Υπουργός κατέληξε λέγοντας πως, «δυστυχώς το εμπάργκο της ΕΕ στην άμυνα συνεχίζεται. Υπήρξε μεγάλη ανακούφιση με τους Βρετανούς και η διαδικασία συνεχίζεται. Περιμένουμε εξελίξεις και στο γερμανικό μέτωπο. Καθιστούμε, επίσης, σαφές σε κάθε φόρουμ ότι αυτό δεν συνάδει με το πνεύμα της συμμαχίας».

