Δικηγόρος Σκαφτούρου στον ΑΝΤ1: Όπου καθόταν φύλαγε την πλάτη του

Ο επί σειρά ετών δικηγόρος του Σκαφτούρου μίλησε στον ΑΝΤ1 για το παρελθόν του, τις κατηγορίες και τις καταδίκες του.

Ο επί σειρά ετών δικηγόρος του Γιάννη Σκαφτούρου, του άνδρα που εκτελέστηκε στο σπίτι του, στη Βοιωτία, μίλησε για το παρελθόν του στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Γιάννης Μαρκουλάκος παραδέχθηκε ότι, ο Σκαφτούρος «είχε δεχθεί απειλές και όταν ήταν στον Κορυδαλλό και όταν αποφυλακίστηκε» κα περιέγραψε πως «τότε έβλεπα ότι κυκλοφορούσε με συνοδεία, δεν μου είχε πει κάτι, αλλά έβλεπα ότι φυλαγόταν».

Ερωτηθείς για το αν ο ίδιος είχε ρωτήσει τον εντολέα του από τι κινδυνεύει, απάντησε πως «έχω μία αρχή για τους ανθρώπους που θεωρείται ότι ανήκουν στο περιθώριο, να μη ρωτώ, να τον αφήνω να μου λέει ό,τι θέλει», συμπληρώνοντας ότι, στις επιθέσεις που δέχθηκε ως κρατούμενος ο Σκαφτούρος, απάντησε πως τότε «γλίτωσε λόγω της αντίδρασής του, εκεί έψαξε, έμαθε κι έβγαλε τα συμπεράσματά του».





«Ο ίδιος ήξερε. Όπου καθόταν φύλαγε την πλάτη του», συμπλήρωσε σχετικά.

Σχετικά με το παρελθόν του Σκαφτούρου, είπε πως, «είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε δις ισόβια και 15 χρόνια, αλλά σε 2ο τον αθώωσαν ότι συμμετείχε στην απαγωγή Παναγόπουλου και ότι δεν είχε σχέση με τη δολοφονία του Γούσιου».





Εξήγησε δε πως, «ο Σκαφτούρος έμεινε συνολικά 18 χρόνια στη φυλακή, αφού μέχρι να αθωωθεί για μία υπόθεση, έβγαινε μία άλλη και έμενε με προσωρινή κράτηση».

Οι καταδίκες του αφορούσαν σε συμμετοχή για μία ληστεία στο Ναύπλιο και σε συμμετοχή σε έναν εκβιασμό.

«Είχε την ατυχία να θεωρείται φίλος με κάποιους ανθρώπους κι όταν κατηγορούνταν, κατηγορείτο κι αυτός. πχ. Με τον Βασίλη Στεφανάκο, στην υπόθεση με το ελικόπτερο ήταν με τον Τσακογιάννη. Ήταν ορισμένα πράγματα που είχαν «χτυπήσει» άσχημα στις προανακριτικές αρχές», αιτιολόγησε ο δικηγόρος.

«Δεν μπορώ να είμαι ο κριτής του, είμαι ο προασπιστής του. Δεν μπορούν να αμφισβητούνται υποθέσεις που έχουν κριθεί από τη Δικαιοσύνη», είπε κληθείς να σχολιάσει αν ήταν ή όχι αθώος ο Σκαφτούρος.

Για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του θύματος της εκτέλεσης, ο Γιάννης Μαρκουλάκος είπε πως, «είχε φορτηγά αυτοκίνητα κι έκανε μεταφορές σε όλη την Ελλάδα, είτε ο ίδιος, είτε όταν ήταν φυλακή, χρησιμοποιούσε οδηγούς. Ήξερε τι ήταν εκείνο που φοβόταν, τι έπρεπε να φοβάται, δυστυχώς για εκείνον, όμως, εκείνη τη μέρα δεν την είχε».





Ερωτηθείς, τέλος, αν είχε εκμυστηρευτεί κάτι σε κάποιον ο Σκαφτούρος, απάντησε πως «δεν ξέρω αν είχε πει κάτι στα παιδιά του – στους δύο γιους του-, αλλά δεν ήταν άνθρωπος που εξωτερίκευε τη σκέψη του».

