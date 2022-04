Κόσμος

Σεισμός στην Κύπρο

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο.

Στον "χορό των ρίχτερ" βρέθηκε η Κύπρος το βράδυ της Τρίτης του Πάσχα.

Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Κύπρο σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο με το επίκεντρο να εντοπίζεται 22 χλμ από την Πάφο.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Κύπρου, ενώ στην Πάφο που είναι κοντά στο επίκεντρο προκλήθηκε ανησυχία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς

#Earthquake in 21 km S of #Paphos (#Cyprus) 18 min ago (local time 22:11:35). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

??https://t.co/LBaVNedgF9

??https://t.co/gfPX0L6NnE pic.twitter.com/IqlQC4fkgz — EMSC (@LastQuake) April 26, 2022

