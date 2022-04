Αθλητικά

Euroleague: Η Ρεάλ “σκόρπισε” τη Μακάμπι και πάει Βελιγράδι

Οι Ισπανοί ταξίδεψαν στο Τελ Αβίβ, επικράτησαν της Μακάμπι και πήραν το εισιτήριο για το Βελιγράδι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης «σκούπισε» (3-0) τη σειρά με τη Μακάμπι, μετά το πέρασμα της από το Τελ Αβίβ και πήρε πανηγυρική πρόκριση για το Final Four του Βελιγραδίου, όπου θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά το νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου (1-1).

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο επικράτησε στο... ρελαντί με 87-76 των Ισραηλινών στο Game 3 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague και επιστρέφει σε Final Four μετά από ένα χρόνο απουσίας και για 12η φορά στην Ιστορία της.

Τα εντυπωσιακά ποσοστά ευστοχίας στα δίποντα (66.7%), το ρεσιτάλ δημιουργίας (25 ασίστ) και ο έλεχος των ριμπάουντ (38 έναντι 27), απλοποίησαν το έργο της Ρεάλ, η οποία μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο "πάτησε γκάζι", εξασφάλισε διαφορά ασφαλείας και άφησε τον Σκότι Ουίλμπεκιν (22π.) να παλεύει για το... ακατόρθωτο.

Ο Σέρχιο Γιούλ οδήγησε την επίθεση των Μαδριλένων με 18 πόντους και 6 ασίστ, ενώ άξιοι συμπαραστάτες του αναδείχθηκαν οι Γκερσόν Γιαμπουσέλε (16π., 8ρ.) και Βενσάν Πουαριέ (14π., 6ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 22-25, 41-51, 61-73, 76-87

