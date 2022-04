Κοινωνία

Μάνος Δασκαλάκης: Αντιδράσεις για το... promo του νέου του τραγουδιού (βίντεο)

Την ώρα που οι έρευνες για τον θάνατο των τριών παιδιών στην Πάτρα βρίσκονται σε εξέλιξη και η Ρούλα Πισπιρίγκου κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 9χρονης Τζωρτζίνας, ο Μάνος Δασκαλάκης φαίνεται να προωθεί το νέο του τραγούδι.

Το τραγούδι με τίτλο «Είμαι εδώ» είχε δημοσιοποιηθεί σε μορφή teaser από τον ίδιο τον Μάνο Δασκαλάκη στο προσωπικό του κανάλι στο Youtube, πριν από περίπου ένα χρόνο.

Αν και δεν είναι γνωστό εάν η προώθηση του τραγουδιού στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι απόφαση του Μάνου Δασκαλάκη ή πρωτοβουλία τρίτου, προκαλεί αντιδράσεις.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στις 18 Απριλίου και έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στα σχόλια του Youtube, με τους χρήστες να τονίζουν μεταξύ άλλων: «Δεν βαριέστε θρηνούμε εμείς για τα τρία παιδιά σας».





