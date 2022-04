Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα

Τα επιδόματα που πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΑ τις επόμενες ημέρες.

Στις 29 Απριλίου 2022, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται, θα καταβληθούν τα επιδόματα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Το συνολικό ποσό, που θα καταβληθεί, ανέρχεται σε 176.574.365.34 ευρώ και οι δικαιούχοι φτάνουν τους 734.260.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 282.064 - 34.230.432.37 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 222.084 - 46.051.366.05 ευρώ

Αναπηρικά: Δικαιούχοι 169.263 - 71.139.749.42 ευρώ

Στεγαστική συνδρομή: Δικαιούχοι 785 - 242.478.09 ευρώ

Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 6.172 - 217.542.10 ευρώ

Επίδομα τέκνων θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 6 - 6.000 ευρώ

Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 12.122 - 12.182.000 ευρώ

Επίδομα ορεινών περιοχών: Δικαιούχος 1 - 600 ευρώ

Κόκκινα δάνεια: Δικαιούχοι 2.229 - 146.017.28 ευρώ

Πρόγραμμα επιδότησης πρώτης κατοικίας, λόγω Covid-19/Γέφυρα: Δικαιούχοι 3.775 - 545.496.76 ευρώ

Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων (ν. 1296/1982): Δικαιούχοι 18.062 - 6.170.961.40 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 16.853 - 5.096.227.76 ευρώ

Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 421 - 335.170.72 ευρώ

Επίδομα αναδοχής: Δικαιούχοι 423 - 210.318.39 ευρώ

