Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: κι άλλες υπερπτήσεις τουρκικών F-16 στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για δεύτερη φορά μετά το διάβημα του υπουργείου Εξωτερικών τα τουρκικά μαχητικά πέταξαν πάνω από το Αιγαίο.

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε σήμερα υπερπτήσεις πάνω από τη Ρω στις 19:37 στα 25.000 πόδια και στις 19:40 στα 24.000 πόδια, καθώς και πάνω από το Καστελλόριζο στις 19:38 στα 25.000 πόδια.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, τρία ακόμη ζεύγη τουρκικών F-16 είχαν πραγματοποιήσει υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά.

Συγκεκριμένα, ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τους Λειψούς στις 17:17 στα 27.000 πόδια και πάνω από τους Αρκιούς στις 17:18 στα 14.000 πόδια. Νωρίτερα, άλλο ζεύγος τουρκικών μαχητικών, είχε πραγματοποιήσει υπερπτήσεις πάνω από το Φαρμακονήσι, τους Λειψούς, τους Φούρνους και της Οινούσσες ενώ άλλο ζεύγος είχε πραγματοποιήσει υπερπτήσεις πάνω από Αρκιούς, Λειψούς, Αγαθονήσι, Σάμο, Φούρνους και Οινούσσες.

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 στη συνέχεια υπερπτήσεις πάνω από Καλόλιμνο, Ίμια, Λειψούς, Αρκιούς, Αγαθονήσι, Τέλενδο και Κάλυμνο.

Συγκεκριμένα, τα τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω από την Καλόλιμνο και τα Ίμια στις 19:58, πάνω από την Καλόλιμνο στις 20:05, πάνω από τους Λειψούς στις 20:08 και πάνω τους Αρκιούς στις 20:09 στα 23.000 πόδια.

Το ίδιο ζεύγος πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από το Αγαθονήσι στις 20:18 στα 20.000 πόδια, πάνω από τους Αρκιούς στις 20:19 και πάνω από τους Λειψούς στις 20:20 στα 24.000 πόδια.

Στη συνέχεια, το ίδιο ζεύγος πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από την Τέλενδο στις 20:27, πάνω από την Κάλυμνο στις 20:28 και πάνω από τα Ίμια στις 20:29 στα 23.000 πόδια.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

Οι νέες υπερπτήσεις πραγματοποιήθηκαν λίγο μετά το διάβημα διαμαρτυρίας του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών προς τον Τούρκο πρέσβη.

Το Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιο του αναφέρει ότι «το μπαράζ παράνομων υπερπτήσεων τουρκικών μαχητικών πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά –ακόμη και μετά την επίδοση διαβήματος του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Πρέσβη στην Αθήνα- αποκαλύπτει ότι η τουρκική ατζέντα παραμένει προκλητικά αναθεωρητική και σε πλήρη ρήξη με τη διεθνή νομιμότητα. Δημιουργεί, δε, εκ νέου ερωτηματικά επί ποιας βάσης ο Πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη συνάντηση του στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο Πρόεδρο αποδέχθηκε την επανέναρξη των στρατιωτικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

Ειδήσεις σήμερα:

Βουγιουκλάκη – Παπαμιχαήλ: Αδημοσίευτο βίντεο από το γάμο τους

Μόσιαλος στον ΑΝΤ1 για οξεία ηπατίτιδα: Τα υπάρχοντα εμβόλια δεν καλύπτουν τα παιδιά

Τροχαίο – Νέα Ιωνία: πρωταθλητής αγώνων αυτοκινήτου ο νεκρός 19χρονος