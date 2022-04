Κοινωνία

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου χωρίς μάσκα για πρώτη φορά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη φωτογραφία της Ιωάννας Παλιοσπύρου χωρίς την μάσκα και το μήνυμα της.



Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η γυναίκα που έπεσε θύμα επίθεσης με βιτριόλι, ανέβασε στο Ιnstagram την πρώτη της φωτογραφία χωρίς την προστατευτική μάσκα που φορά.

«Ήρθε η ώρα να ξανασυστηθούμε. Με κατακλύζουν πολλά και διαφορετικά συναισθήματα. Άγχος, φόβος αλλά και μεγάλη συγκίνηση. Σας ευχαριστώ που 2 χρόνια τώρα γίνατε η δύναμη μου, που στέκεστε δίπλα μου, αποδεικνύοντας πως η αγάπη των πολλών νικά το φθόνο και τελικά μπορεί να κάνει θαύματα», έγραψε στο Instagram.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο – Νέα Ιωνία: πρωταθλητής αγώνων αυτοκινήτου ο νεκρός 19χρονος

Φυσικό αέριο - ΕΕ: Είμαστε προετοιμασμένοι για τον ρωσικό εκβιασμό

Ελληνοτουρκικά - Υπερπτήσεις: Διάβημα διαμαρτυρίας στην Τουρκία