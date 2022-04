Πολιτισμός

Γαλλία: Αρχαιοκάπηλοι λεηλάτησαν ναυάγιο του 2ου π.Χ. αιώνα (εικόνες)

Η λεηλασία αποκαλύφθηκε όταν έγιναν οι πρώτες καταδύσεις για την εξερεύνηση του πλοίου που ήταν γεμάτο με ελληνορωμαϊκούς αμφορείς κρασιού.



Το ναυάγιο ενός πλοίου που βυθίστηκε στη Μεσόγειο, στα ανοιχτά των Καννών, πριν από 2.200 χρόνια, λεηλατήθηκε από αρχαιοκάπηλους, όπως ανέφερε το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας το οποίο ξεκίνησε μια «κατεπείγουσα επιχείρηση διάσωσης» των αρχαίων αντικειμένων.

Η λεηλασία αποκαλύφθηκε όταν έγιναν οι πρώτες καταδύσεις για την εξερεύνηση αυτού του πλοίου που ήταν γεμάτο με ελληνορωμαϊκούς αμφορείς κρασιού, του 2ου π.Χ. αιώνα.

«Πολλοί αμφορείς δυστυχώς είχαν ήδη απομακρυνθεί παρανόμως» από το ναυάγιο «Fort Royal 1», που κείτεται στα βόρεια του νησιού Σεντ Μαργκερίτ, εξήγησε η Υπηρεσία Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (Drassm) του υπουργείου. «Τα καλοδιατηρημένα ναυάγια αυτής της περιόδου είναι εξαιρετικά σπάνια. Για αυτό ήταν μια εκπληκτική ευκαιρία να μελετηθούν ταυτόχρονα το ξύλινο σκαρί και το φορτίο του», πρόσθεσε.

Λόγω αυτής της «οργανωμένης λεηλασίας» χάθηκαν πιθανότατα σημαντικές επιστημονικές και ιστορικές πληροφορίες, πρόσθεσε το υπουργείο.

Οι δράστες δεν περιορίζονται να πάρουν αντικείμενα, συνήθως για να τα προωθήσουν στην αγορά, αλλά «καταστρέφουν τους χώρους και καθιστούν δύσκολη, έως αδύνατη», τη μελέτη τους, τόνισε το υπουργείο.

Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται πλέον η ναυσιπλοΐα και η αγκυροβόληση και η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Η Drassm σημείωσε ότι έχει κινητοποιήσει διάφορα μέσα «για να σώσει τον χώρο» που θα μπορούσε «να αποκαλύψει ένα μέρος της θαλάσσιας ιστορίας της ελληνιστικής περιόδου».

