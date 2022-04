Παράξενα

EgyptAir: Αεροπορικό δυστύχημα λόγω…. τσιγάρου

Το πόρισμα για τη συντριβή του αεροσκάφους της EgyptAir, το οποίο συνετρίβη στην Ελλάδα το 2016, προκαλεί σοκ.

Σοκάρει το πόρισμα για τα αίτια της συντριβής αεροσκάφους της EgyptAir στα ανοιχτά της Κρήτης το 2016.

Συνολικά 66 επιβάτες και το πλήρωμα έχασαν τη ζωή τους, όταν το Airbus A320 που ταξίδευε από το Παρίσι Σαρλ ντε Γκολ στη Γαλλία προς το Κάιρο της Αιγύπτου τον Μάιο του 2016 έπεσε στη Μεσόγειο Θάλασσα, υπό μυστηριώδεις, έως τώρα, συνθήκες.

Σύμφωνα με τη New York Post, το μαύρο κουτί του αεροπλάνου εντοπίστηκε κοντά στην Ελλάδα και διαπιστώθηκε ότι, ο καπνός από το τσιγάρο που κάπνιζε ο πιλότος στο πιλοτήριο, προκάλεσε ανάφλεξη του οξυγόνου που διέρρεε από μάσκα εκτάκτου ανάγκης.

(εικόνα από τις έρευνες των ελληνικών Αρχών για τον εντοπισμό του αεροσκάφους)

Πριν τη συντριβή του, έκανε βίαιους ελιγμούς, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ένας Βρετανός, 12 Γάλλοι τουρίστες, 30 Αιγύπτιοι, δύο Ιρακινοί και ένας Καναδός.

Για τους Αιγύπτιους πιλότους δεν ήταν σπάνια πρακτική να καπνίζουν στο πιλοτήριο και παρ' όλο που φαντάζει απίστευτο, δεν υπήρχε καμία απαγόρευση μέχρι το 2016, σύμφωνα με έκθεση 134 σελίδων που συνέταξαν εμπειρογνώμονες της αεροπορίας.

Βάσει της έκθεσης για το δυστύχημα, το τσιγάρο του κυβερνήτη ή του συγκυβερνήτη, σε συνδυασμό με τη διαρροή οξυγόνου από μάσκα, ήταν η αιτία για την πρόκληση της φωτιάς.

Η μάσκα οξυγόνου είχε αλλαχθεί τρεις ημέρες νωρίτερα και είχε τεθεί σε κατάσταση ανάγκης, κάτι που σημαίνει ότι από αυτήν έρρεε οξυγόνο σε σταθερή πίεση. Μάλιστα, μικρόφωνο μέσα στο πιλοτήριο κατέγραψε και τον ήχο που έκανε η διαρροή του οξυγόνου.

Πάντως οι εμπειρογνώμονες κατέληξαν στο γεγονός πως εκτός από το ότι κάπνιζε ο πιλότος, η μάσκα που πήρε φωτιά ήταν επίσης ελαττωματική.

