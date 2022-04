Κοινωνία

Λαμία: Φωτιά σε λεωφορείο με πρόσκοπους (βίντεο)

Λαμπάδιασε μέσα σε λίγες στιγμές το λεωφορείο, που ήταν γεμάτο με προσκόπους. Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Μεγάλη κινητοποίηση έκανε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Λαμία, για λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 33 προσκοπάκια και στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά εν κινήσει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport οι μικροί πρόσκοποι, από Σώμα Προσκόπων απο την περιοχή του Αγρινίου, επέστρεφαν το μεσημέρι της Πέμπτης από εκδρομή που είχαν πάει στον Βόλο.

Έξω από τη Λαμία, ανεβαίνοντας τις στροφές του Μπράλου, στο ύψος της Μονής Δαμάστας, το λεωφορείο άρχισε να βγάζει καπνούς και γρήγορα τυλίχθηκε στις φλόγες

Ευτυχώς ο οδηγός πολύ γρήγορα και ψύχραιμα ακινητοποίησε το λεωφορείο και κατέβασε αμέσως τα παιδιά και τους συνοδούς, χωρίς ευτυχώς να πάθει κάποιος το παραμικρό.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της ΠΥ και έσβησε τη φωτιά, όμως το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τα παιδιά, με άλλο λεωφορείο, θα συνεχίσουν την περιπετειώδη επιστροφή τους στο Αγρίνιο.

