Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Οι νέες μολύνσεις των προηγούμενων 24 ωρών, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Η «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού αυξήθηκε σημαντικά και την Πέμπτη του Πάσχα, ενώ μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια και παραμένουν πολλές δεκάδες καθημερινά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη 7.580 νέα κρούσματα. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 3.309.962 (ημερήσια μεταβολή +0.2%), εκ των οποίων 48.9% άνδρες.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά)

Αιτωλοακαρνανία

Αργολίδα

Αχαΐα

Εύβοια

Ηλεία

Ηράκλειο

Ιωάννινα

Κέρκυρα

Κορινθία

Λάρισα

Μαγνησία

Μεσσηνία

Πιερία

Ρόδος

Σέρρες

Τρίκαλα

Φθιώτιδα

Χαλκιδική

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

