Μεταλλάξεις κορονοϊού: τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε παραλλαγή του ιού. Πόσα νέα κρούσματα ελέγχθηκαν από τον ΕΟΔΥ τις προηγούμενες ημέρες.

Παράλληλα με την ανακοίνωση για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έγινε γνωστό ότι:

Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 527 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 26 Μαρτίου 2022 έως 17 Απριλίου 2022.

Από τον έλεγχο των 527 δειγμάτων, αναγνωρίστηκαν συνολικά 501 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), όλα Omicron (B.1.1.529). Τριακόσια ενενήντα ένα από τα 501 στελέχη Omicron αφορούσαν στο στέλεχος ΒΑ.2 (78%, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 93%).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 53.488 δείγματα από εγχώρια κρούσματα.

Εξ αυτών 48.516 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 4.231 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 741 δείγματα δεν είναι διαθέσιμη η πληροφορία σχετικά με τον τρόπο επιλογής. Κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 17 Απριλίου 2022, είχαν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 2.517 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 2.451 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων και 66 από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων.

Μεταξύ των 2.451 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια που αφορούν το δίμηνο πριν τις 17 Απριλίου 2022, τα δύο πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος που έχουν απομονωθεί είναι το Omicron με ποσοστό 99,3%, ακολουθούμενο από το Delta με ποσοστό 0,7% (Πίνακας 4). Μεταξύ των 66 δειγμάτων που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 17 Απριλίου 2022, 98,5% αφορούν το στέλεχος Omicron και 1,5% στο στέλεχος Delta.

Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 680 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 336 αφορούν στο Delta, 210 στο Omicron, 113 στο Alpha, 7 στο Mu, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa, και 1 στο B.1.1 (Variant E484K).

Όσον αφορά στα στελέχη αυξημένου ενδιαφέροντος, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον πίνακα 5.

