Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Ξεκινάει η αποπληρωμή των ενισχύσεων

Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει εφάπαξ με περαιτέρω έκπτωση ή σε 96 μηνιαίες δόσεις. Που θα δουν το ακριβές ποσό οι οφειλέτες.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις με βάση τις οποίες θα ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τη διαδικασία αποπληρωμής των ενισχύσεων που έλαβαν περίπου 700.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες μέσω των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα πρέπει να αναρτήσει τα ακριβή ποσά που θα πρέπει να επιστρέψουν σε διάστημα 8 ετών, μετά και την επέκταση του χρόνου εξόφλησης.

Τα εκκαθαριστικά θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ στην επιλογή «myAADE/ ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή».

Αμέσως μετά οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν περιθώριο να αποφασίσουν αν θα εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό που έλαβαν στο τέλος Μαΐου και να κερδίσουν επιπλέον έκπτωση 15% ή αν θα επιλέξουν να προχωρήσουν στην τμηματική καταβολή τους σε 96 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από το τέλος Ιουνίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η αύξηση του αριθμού των δόσεων από 60 σε 96, δηλαδή σε 8 χρόνια από 5 που ήταν έως σήμερα, ενισχύει ταμειακά επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση έχει να επιστρέψει ποσό 35.000 ευρώ, κάθε μήνα για 8 χρόνια θα πρέπει να πληρώνει 364,5 ευρώ αντί 583 ευρώ που θα είχε υποχρέωση να καταβάλλει μηνιαίως αν διατηρούνται οι 60 δόσεις.

Το συνολικό ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ, σε σύνολο 8,3 δισ. ευρώ που δόθηκε συνολικά. Από αυτά τα 3 δισ. ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι τελικά θα καταφέρει να εισπράξει τα 2,3 δισ. ευρώ.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα:

Το 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψει το 25% του ποσού που έλαβε

Το 39% θα επιστρέψει το 33,3%

Το 33% θα επιστρέψει το 50%.

Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 και έχουν τηρήσει τη ρήτρα περί διατήρησης θέσεων εργασίας θα επιστρέψουν:

Το 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020. Ωστόσο, εφόσον πληρώσουν εφάπαξ το ποσό της ενίσχυσης θα επιστρέψουν τελικά το 21,25% του δανείου.

Το 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και καταγράφει ζημίες προ φόρων το 2020. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης το ποσό της επιστρεπτέας «κουρεύεται» κατά 71,95%.

Το 50% της ενίσχυσης, για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Εάν καταβληθεί εφάπαξ τότε το ποσό που δεν θα επιστραφεί στο κράτος αυξάνεται στο 57,5%.

Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 και έχουν τηρήσει τη ρήτρα περί διατήρησης θέσεων εργασίας επιστρέφουν:

Το 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020.

Το 33,3% της ενίσχυσης, για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

