Υγεία - Περιβάλλον

Ζαούτης για ηπατίτιδα σε παιδιά στον ΑΝΤ1: Σε ετοιμότητα τα Νοσοκομεία Παίδων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κανένα κρούσμα στην Ελλάδα οξείας ηπατίτιδας, τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ. Τα συμπτώματα που πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς.

Παγκόσμια ανησυχία εξακολουθούν να προκαλούν τα περιστατικά οξείας ηπατίτιδας στα παιδιά.

Για το θέμα μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης διαβεβαιώνοντας "ότι στην Ελλάδα εξακολουθούμε να μην έχουμε κρούσμα". Επεσήμανε ωστόσο "ότι είμαστε σε εγρήγορση σαν Οργανισμός, έχουν ειδοποιηθεί όλες οι υγειονομικές περιφέρειες και όλα τα νοσοκομεία για το ποιος είναι ο ορισμός της οξείας ηπατίτιδας, και συμπλήρωσε "πως έχουμε φόρμα καταγραφής να έρχονται επιδημιολογικά στοιχεία στον ΕΟΔΥ και αν χρειαστεί να σταλθούν δείγματα προς εξερεύνηση για πιθανόν ιούς οι άλλες αιτιολογίες".

Ο κ. Ζαούτης είπε πως υπάρχει ανησυχία και των γονεών, οι οποίοι καλούν στον ΕΟΔΥ για να ενημερωθούν για τα συμπτώματα και ποια πρέπει να τους ανησυχήσουν.

Τέλος, δήλωσε πώς τα νοσοκομεία Παίδων της χώρας είναι σε ετοιμότητα και προετοιμασμένα να υποδεχτούν και να αντιμετωπίσουν πιθανά κρούσματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σωφρονιστικός υπάλληλος χτύπησε 12χρονο γιατί... έβρεξε την κόρη του

Κορονοϊός: δεκάδες νεκροί και 7580 κρούσματα την Πέμπτη

Fake news ότι πέθανε ο Μίνο Ραϊόλα