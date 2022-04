Αθλητικά

Πέθανε ο Ζόραν Σρετένοβιτς

Θλίψη στον χώρο του αθλητισμού σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Ζόραν Σρετένοβιτς.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών άφησε στο Βελιγράδι ο Ζόραν Σρετένοβιτς, μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη. Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε η Σερβική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Ο Σρετένοβιτς είχε μια αξιοσημείωτη καριέρα στο μπάσκετ, καθώς αγωνίστηκε για μερικούς από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Σερβίας, όπως ο Ερυθρός Αστέρας, η Γιουγκοπλάστικα (Σπλιτ) και η Παρτιζάν.

Ο παλαίμαχος πλέι μέικερ σημείωσε τεράστια επιτυχία κατά τη θητεία του στη θρυλική Γιουγκοπλάστικα, πανηγυρίζοντας τρία διαδοχικά Κύπελλα Πρωταθλητών από το 1989 έως το 1991 και τέσσερα εγχώρια πρωταθλήματα.

Κέρδισε επίσης δύο χρυσά μετάλλια με την εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας στα EuroBasket του 1991 και του 1995.

Αφού τελείωσε την καριέρα του, ο Σέρβος αποφάσισε να παραμείνει στο μπάσκετ και να ασχοληθεί με την προπονητική. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε σε αρκετούς βαλκανικούς συλλόγους, συμπεριλαμβανομένων των Μπουντούτσνοστ, Χέμοφαρμ, Ιγκόκεα, Βοϊβοντίνα, κ.ά.

