Αθλητικά

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ξεσπά η οικογένειά του για την “αιχμαλωσία” του

Μύδροι από τους γονείς του Νόβακ Τζόκοβιτς στην πολιιτκή ηγεσία της Αυστραλίας.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την απέλαση του Νόβακ Τζόκοβιτς από την Αυστραλία πραγματοποιήθηκε, σήμερα, νωρίς το απόγευμα, στο Βελιγράδι.

Την συγκέντρωση οργάνωσε η οικογένεια του Σέρβου αντισφαιριστή.

Στην Σερβία αποδίδεται πολιτική διάσταση στην υπόθεση απέλασης του Νόβακ Τζόκοβιτς από την Αυστραλία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι βρίσκεται σε συνεχή τηλεφωνική επαφή με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και εκτίμησε ότι η πολιτική ηγεσία της Αυστραλίας χρησιμοποιεί το γεγονός για πολιτικούς σκοπούς.

Ο Βούτσιτς ανέφερε ότι η σερβική κυβέρνηση ζήτησε από την κυβέρνηση της Αυστραλίας να δοθεί η δυνατότητα στον Τζόκοβιτς να μείνει στο σπίτι που νοικιάζει στην Μελβούρνη ώστε να μπορεί να προπονείται μέχρι την Δευτέρα που θα εκδοθεί η απόφαση της έφεσης που άσκησε για την απέλασή του. «Ζητήσαμε να μην διαμένει ο Τζόκοβιτς στο κακόφημο ξενοδοχείο παράνομων μεταναστών αλλά να του επιτραπεί να μείνει στο σπίτι που νοικιάζει» δήλωσε ο Βούτσιτς.

Ο πρόεδρος της Σερβίας άφησε αιχμές για συντονισμένη προσπάθεια αποκλεισμού του Τζόκοβιτς από το τουρνουά του τένις στην Αυστραλία. «Όποιον δεν μπορείτε να νικήσετε στο γήπεδο τότε προσπαθείτε να τον εμποδίσετε να συμμετάσχει με διάφορους τρόπους» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βούτσιτς.

Κάποιοι πολιτικοί του κυβερνώντος κόμματος στη Σερβία κάλεσαν τον κόσμο σε διαδήλωση έξω από την πρεσβεία της Αυστραλίας στο Βελιγράδι. Κάτι που δεν συνέβη μέχρι στιγμής. Στην κοινή γνώμη στην Σερβία εκδηλώνεται έντονη δυσαρέσκεια για την άρνηση των συνοριακών αρχών της Αυστραλίας να επιτρέψουν την είσοδο του Νόβακ Τζόκοβιτς στη χώρα. Στα ΜΜΕ γίνεται λόγος για προσπάθεια αποκλεισμού του από το τουρνουά τένις με «δόλια» μέσα.

Η οικογένεια του Τζόκοβιτς έδωσε συνέντευξη Τύπου στο Βελιγράδι όπου χαρακτηρίστηκε «αιχμαλωσία» την κράτηση του Νόβακ Τζόκοβιτς στο ξενοδοχείο παράνομων μεταναστών στη Μελβούρνη. Ο πατέρας του Νόβακ, Σέρτζαν Τζόκοβιτς υποστήριξε ότι οι συνοριακές αρχές συμπεριφέρονται στο γιο του σαν «κοινό εγκληματία» ενώ χαρακτήρισε «σοβινιστική» την κυβέρνηση της Αυστραλίας. Ο Σέρτζαν Τζόκοβιτς κάλεσε τους πολίτες να επιφυλάξουν υποδοχή ήρωα στον Νόβακ Τζόκοβιτς όταν θα επιστρέψει στο Βελιγράδι.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος αρνείται να κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό έλαβε υγειονομική εξαίρεση για την είσοδό του στην Αυστραλία και την συμμετοχή του στο τουρνουά «Australian Open» . Όπως εικάζεται στα σερβικά ΜΜΕ ο Τζόκοβιτς κατέθεσε πιστοποιητικό ότι νόσησε το περασμένο Ιούνιο και έτσι του δόθηκε άδεια εισόδου. Με δεδομένο ωστόσο ότι έχουν παρέλθει έξι μήνες από τότε που νόσησε ο Τζόκοβιτς οι συνοριακές αρχές στην Αυστραλία αποφάσισαν την απέλασή του και σήμερα βρίσκεται σε ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνται παράνομοι μετανάστες. Οι δικηγόροι του Τζόκοβιτς άσκησαν έφεση και η απόφαση της δικαιοσύνης αναμένεται να εκδοθεί την ερχόμενη Δευτέρα.