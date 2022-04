Αθλητικά

ΑΕΚ – Αλμέιδα: Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τον Αργεντίνο

Ο νέος προπονητής της ΑΕΚ αναμένεται σύντομα στην Αθήνα για να μπουν οι υπογραφές στο συμβόλαιο με την «Ένωση».

Ο Ματίας Αλμέιδα θα είναι ο προπονητής της ΑΕΚ για τη σεζόν 2022/23. Οι τελικές λεπτομέρειες ρυθμίστηκαν με την ανταλλαγή εγγράφων, υπήρξε συμφωνία για συμβόλαιο 2+1 χρόνων και ο Αργεντινός αναμένεται σύντομα στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η συνεργασία με την υπογραφή του.

Έτσι, η Ένωση τελείωσε άμεσα και αποτελεσματικά το μείζον θέμα του νέου προπονητή, ο οποίος θα προσληφθεί μαζί με όλο το επιτελείο του (έως και έξι οι συνεργάτες του) και θα ξεκινήσει άμεσα τον σχεδιασμό ενόψει της νέας περιόδου.

Ο 48χρονος Ματίας Αλμέιδα, δεν έχει προπονητική εμπειρία από την Ευρώπη, αφού η διαδρομή του έως τώρα είχε σταθμούς την Αργεντινή (Ρίβερ Πλέιτ, Μπάνφιλντ), το Μεξικό (Σίβας Γουαδαλαχάρα) και τις ΗΠΑ (Σαν Χοσέ). Η ευρωπαϊκή κουλτούρα όμως, και δη η μεσογειακή, μόνο άγνωστη δεν του είναι αφού διετέλεσε περίπου για μία δεκαετία ποδοσφαιριστής της Σεβίλλης, της Λάτσιο, της Πάρμα, της Ίντερ και της Μπρέσια από το 1996 έως το 2005.

Το ίδιο διάστημα ήταν βασικό στέλεχος της εθνικής Αργεντινής, ως μέλος μιας εκπληκτικής φουρνιάς που ανέδειξε παίκτες όπως ο Ρομπέρτο Αγιάλα και ο Χαβιέρ Ζανέτι. Η πιο μεγάλη στιγμή της καριέρας του με την «Αλμπισελέστε» ήταν η συμμετοχή στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα με τρομερούς συμπαίκτες όπως οι δύο προαναφερθέντες και επίσης ο Κρέσπο, ο Τσαμότ, ο Ορτέγκα, ο «Πιόχο» Λόπες. Όμως γνώρισε την ήττα 2-1 στο 90΄ από τη Νιγηρία και έχασε την ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο της Αργεντινής σε ομαδικό άθλημα. Ευκαιρία που οκτώ χρόνια αργότερα αξιοποίησαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ.

