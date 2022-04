Πολιτική

Πέτσας: ακραία κίνηση η διακοπή του ρεύματος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως σχολιάζει τις δηλώσεις του Βασίλη Οικονόμου που προκάλεσαν αντιδράσεις και τι λέει για τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού και τις τιμές των προϊόντων.

«Ότι είχε να πει ο κ. Οικονόμου, το είπε στην παρέμβαση του στην εκπομπή σας πριν λίγο. Όταν έχουμε έναν πολλαπλασιασμό της τιμής του ρεύματος, δεν μπορούμε να πούμε ότι το νοικοκυριό που δεν μπορεί να τον πληρώσει είναι μπαταχτσής. Άλλο είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Γι΄ αυτό και η Κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα στήριξης», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Στέλιος Πέτσας, σχολιάζοντας τον σάλο που έχει ξεσπάσει μετά από αναφορές σε συνέντευξη του βουλευτή της ΝΔ, Βασίλη Οικονόμου.

Όπως σημείωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, «εμείς λέμε ότι το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής θα καλύπτεται από το Κράτος. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσει το Κράτος να το καλύψει για μακρύ χρονικό διάστημα για να μπορέσει και ο πολίτης να «καταλάβει» την βοήθεια. Σε περιόδους όπως αυτή, είναι ακραία κίνηση η διακοπή της ηλεκτροδότησης και θα αφορά μόνο τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι διακανονισμού της οφειλής για όποιον θέλει να πληρώσει».

«Τον Απρίλιο δόθηκε βοήθεια και στήριξη μεγαλύτερη από εκείνη που προτείνουν κάποια κόμματα, όπως το ΚΙΝΑΛ. Σχετικά με το πότε παρέχεται η βοήθεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις που δοκιμάζονται, εμείς έχουμε αποδείξει πως κάνουμε τα πάντα με σχέδιο και πρόγραμμα. Η βοήθεια που ξεπερνούσε ήδη τα 2 δις δόθηκε με βάση τα στοιχεία του προηγούμενου προϋπολογισμού. Πλέον εξετάζουμε τις δυνατότητες και περιμένουν και τις αποφάσεις της ΕΕ, ώστε σε κάθε περίπτωση να υιοθετηθούν νέα μέτρα και θα δείτε ότι τον Μάιο και τους επόμενους μήνες θα υπάρχει πιο γενναία παρέμβαση. Τα μέτρα κάθε Μάιο και Ιούνιο αποφασίζονται έτσι κι αλλιώς και δεν έχουν σχέση με τις εκλογές», προσέθεσε μεταξύ άλλων ο κ. Πέτσας.

Ο Αναπληρωτής ΥΠΕΣ είπε ακόμη πως «υπάρχει το ενδιαφέρον για να μπορεί να στηρίξει κανείς και μετά υπάρχει η προσαρμογή στις συνθήκες και για αυτό είναι πολύ κρίσιμο η στήριξη από την Κυβέρνηση να συνεχιστεί για ικανό χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουν τα νοικοκυριά να εξομαλύνουν τις επιπτώσεις από τους λογαριασμούς»

Ακόμη, ο Στέλιος Πέτσας σημείωσε πως «για ένα διάστημα που θα δούμε τις αυξήσεις και στις τιμές των προϊόντων πρέπει να συνεχίσουμε τα μέτρα και για τους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά και τα άλλα μέτρα στήριξης όπως η μείωση φόρων και η αύξηση μισθών για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος».

«Η Κυβέρνηση έχει περάσει πολλές κρίσεις στην θητεία της, όπως η πρωτοφανής κρίση της πανδημίας και έχει χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες που θεωρώ ότι δεν διαταράσσεται με την κρίση στους λογαριασμούς ρεύματος», επεσήμανε ο κ. Πέτσας, λέγοντας ακόμη ότι «η μέση τιμή που πλήρωσε ο Έλληνας καταναλωτής είναι μικρότερη από εκείνη σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Ισπανία, αυτό είναι δύσκολο να το δώσουμε να το καταλάβουν οι πολίτες, αλλά ισχύει».