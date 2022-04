Πολιτική

Οικονόμου για “το τσάμπα πέθανε”: δολοφονία χαρακτήρα και “μονταζιέρα” του ΣΥΡΙΖΑ

Τι απαντά ο βουλευτής της ΝΔ στον θόρυβο που ξέσπασε μετά από τις αναφορές του σε τηλεοπτική εκπομπή σχετικά με την εξόφληση των λογαριασμών και την διακοπή ηλεκτροδότησης.

«Η δήλωση μου ήταν πολύ συγκεκριμένη. Έχει απομαγνητοφωνηθεί και βγει στην δημοσιότητα. Η «Αυγή», η «Αυγούλα» και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν μια δολοφονία χαρακτήρα, βάζοντας μπροστά την «μονταζιέρα». Εγώ είπα ότι υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα στους λογαριασμούς και η κυβέρνηση ασκεί την κοινωνική πολιτική της με τα μέτρα στήριξης. Δεν υπάρχει δωρεάν ρεύμα», είπε μεταξύ άλλων, στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο βουλευτής της ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου, απαντώντας στον σάλο που έχει ξεσπάσει για όσα δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη του στην ΕΡΤ.

Ο κ. Οικονόμου καταφέρθηκε κατά του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Νικολαΐδη, λέγοντας «ο ανεκδιήγητος κ. Νικολαϊδης που παριστάνει τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, έστησε ένα ολόκληρο σκηνικό για να «με φάνε ζωντανό», λέγοντας ότι «έχω μια ανοιχτή μια οφειλή 260.000 ευρώ, ενώ είναι μια δανειακή σύμβαση που είναι ενήμερη κάθε μήνα και ενώ η μισή Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ χρωστά περισσότερα από μένα».

«Εάν κάποιοι κρύβονται πίσω από μια τεχνητή αδυναμία και μπορούν να πληρώσουν, αυτοί πρέπει να πληρώσουν, αυτό είπα», σημείωσε ο κ. Οικονόμου, λέγοντας πως καταφέρθηκε κατά των μπαταχτσήδων και όχι όσων αντικειμενικά δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα.

«Απομονώθηκε μια πρόταση, «μονταζιέρα» δηλαδή. Να μην χυδαιολογούν και να μην κάνουν δολοφονία χαρακτήρων. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής των λογαριασμών τους και είπα ότι υπάρχουν εργαλεία για να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά αυτό δεν ακούστηκε καθόλου, ακούστηκε αυτό που απομόνωσαν», προσέθεσε ο κ. Οικονόμου, η απομαγνητοφώνηση της δήλωσης του οποίου στην ΕΡΤ έχει ως εξής:

“Δεν είμαστε στην εποχή του τζάμπα, ούτε του δωρεάν, γιατί πρέπει ο καθένας να πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν πραγματική ανάγκη και οι άνθρωποι που, ίσως, δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους κρυβόμενοι πίσω από αυτούς που έχουν ανάγκη. Άρα, λοιπόν, με προσοχή η ΔΕΗ και οι πάροχοι πρέπει να προσεγγίσουν αυτούς που έχουν παραγματικά ανάγκη και είναι σε αδυναμία. Για εμένα είναι πρωτεύον να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Η ΔΕΗ έχει αυτό το πρόγραμμα που έχει χρηματοδοτήσει και η κυβέρνηση που έχει επιδοτηθεί με 800 εκατ. από τα κέρδη και τα διαθέσιμα της ΔΕΗ και έχουν πέσει το μήνα Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Όπως φαίνεται, όμως, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν έχουν καλυφθεί. Εκεί, λοιπόν, προσοχή. Αυτό συνιστώ εγώ”.

«Η Κυβέρνηση επιτέλους να πιέσει την ΡΑΕ και να βγάλει τα νούμερα με τα υπερκέρδη των εταιρειών Ενέργειας», κατέληξε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

