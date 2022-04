Αθλητικά

Κρίσιμη αγωνιστική για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια στα play off της Super League

Το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Σε σχετική ενημέρωση από τον ΟΠΑΠ αναφέρονται τα εξής:

«Με μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίζονται τα play off της Super League. Η μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια κορυφώνεται, ενώ απομένουν 5 αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Δύο από τις ομάδες που παλεύουν για την έξοδό τους στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, παίζουν μεταξύ τους, την Κυριακή (19:00) στη «Λεωφόρο». Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρόκρισή του στον τελικό του Κυπέλλου και θέλει τη νίκη για να περάσει τον αντίπαλό του στη βαθμολογία. Ο Άρης θα παραμείνει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με νίκη ή ισοπαλία.

Το ευρωπαϊκό εισιτήριο κυνηγά και η ΑΕΚ. Είναι ισόβαθμη του Παναθηναϊκού και την Κυριακή (21:00) αντιμετωπίζει στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ, ο οποίος εξασφάλισε την πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου, με την ισοπαλία 1-1 που έφερε στο Καραϊσκάκη κόντρα στον Ολυμπιακό.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ παίζεται με ενισχυμένες αποδόσεις στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».

Πάνω από 400 στοιχηματικές επιλογές στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερα από 400 ειδικά στοιχήματα για τα δύο μεγάλα παιχνίδια των play off της Super League, Παναθηναϊκός-Άρης και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στο τελικό αποτέλεσμα & Goal/No Goal, το τελικό αποτέλεσμα & Over/Under, το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, το σύνολο των κόρνερ, την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και ειδικά στοιχήματα για την 6η αγωνιστική των play off της Super League και την 5η αγωνιστική των play out.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν στα Over/Under συνολικά γκολ της αγωνιστικής, τα Over/Under συνολικά γκολ στο πρώτο ημίχρονο, τη νίκη γηπεδούχων ή φιλοξενούμενων με χάντικαπ γκολ.

Με νίκη ο Ολυμπιακός προκρίνεται στο Final 4 της Euroleague

Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός δίνει απόψε (22:00) στη Γαλλία τον τέταρτο αγώνα του για τα play off της της Euroleague με τη Μονακό. Προηγείται με 2-1 και σε περίπτωση νίκης θα «σφραγίσει» από σήμερα το εισιτήριο για το Final 4 του Βελιγραδίου.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για τον αγώνα Μονακό-Ολυμπιακός, μεταξύ άλλων, για τον νικητή της πρώτης περιόδου, τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου, τα Over/Under τρίποντα παικτών, τα συνολικά κλεψίματα, τη διαφορά πόντων, τα συνολικά εύστοχα τρίποντα, τον πρώτο σκόρερ, το πρώτο εύστοχο τρίποντο στον αγώνα, τα συνολικά ριμπάουντ και τους Over/Under πόντους παικτών.

