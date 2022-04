Υγεία - Περιβάλλον

Εξωσωματική - Κρυοσυντήρηση ωαρίων: Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο

Ριζικές αλλαγές στην εξωσωματική γονιμοποίηση αλλά και στη κρυοσυντήρηση ωαρίων, φέρνει το υπουργείο Υγείας.



Το σχέδιο νόμου αλλάζει τους ηλικιακούς περιορισμούς αφού δίνει τη δυνατότητα και σε μεγαλύτερες γυναίκες να δοκιμάσουν να τεκνοποιήσουν με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.



Το ίδιο νομοσχέδιο που θα καταθέσει στο υπουργικό συμβούλιο ο Θάνος Πλεύρης, φέρνει αλλαγές και στην λεγόμενη «κατάψυξη» ωαρίων, δηλαδή στην κρυοσυντήρηση ωαρίων.



Μεταξύ άλλων προβλέπει:



Εκσυγχρονισμός του πλαισίου της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και διασφάλιση των δικαιωμάτωντης γυναίκας

αύξηση του ορίου ηλικίας στα 54 έτη

επιτρέπεται η κρυοσυντήρηση ωαρίων όχι μόνο για ιατρικούς αλλά και για κοινωνικούς λόγους, δίνοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες να διατηρήσουν τα ωάρια τους και να κάνουν χρήση αυτών όποτε το επιθυμήσουν

καταργείται η απαιτούμενη συναίνεση του συζύγου για την κρυοσυντηρηση ωαρίων από τη γυναίκα που το επιθυμεί

επιτρέπεται στη διαζευγμένη γυναίκα να κάνει χρήση των κρυοσυντηρημένων ωαρίων της χωρίς τη συναίνεση του συζύγου/ συντρόφου

διασφαλίζεται η δυνατότητα ατόμων που πάσχουν από HIV να υποβληθούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου. "Είναι ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο και με το νέο και εξαιρετικά καινοτόμο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, εκσυγχρονίζεται και στη χώρα μας, με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις, το πλαίσιο το οποίο διέπει την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Στο ζήτημα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αναφέρθηκε και οΕίναι ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο και με το νέο και εξαιρετικά καινοτόμο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, εκσυγχρονίζεται και στη χώρα μας, με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις, το πλαίσιο το οποίο διέπει την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Για παράδειγμα, αυξάνεται το ηλικιακό όριο των γυναικών που επιλέγουν αυτή τη μέθοδο, ιδρύεται επίσημη τράπεζα γενετικού υλικού. Κυρίως όμως, με τις νέες ρυθμίσεις θεραπεύονται δεκάδες δυσλειτουργίες οι οποίες είχαν καταγραφεί στα διάφορα στάδια αυτής της κρίσιμης διαδικασίας και ταλαιπωρούσαν αφόρητα γυναίκες αλλά και ζευγάρια που επέλεγαν την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή προκειμένου να κάνουν οικογένεια", είπε ο πρωθυπουργός.