Οικονομία

Eurostat - Πληθωρισμός: Νέα αύξηση στην Ελλάδα τον Απρίλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που φτάνει ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωζώνης. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat.



Στο 9,4% εκτοξεύθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα -εναρμονισμένος για να μπορεί να συγκριθεί με την υπόλοιπη ευρωζώνη- τον Απρίλιο, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat.

Τον Μάρτιο, ο πληθωρισμός ήταν στο 8,0% σε ετήσια βάση, σύμφωνα επίσης με την Ευρωπαϊκή Αρχή. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή στη χώρα μας αναμένεται να έχουν ενισχυθεί κατά 2,2% τον Απρίλιο. Τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είχαν δείξει ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο ετήσιο 8,9% τον Μάρτιο.

Την ίδια ώρα, ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται φτάσει το 7,5% τον Απρίλιο του 2022, από 7,4% το Μάρτιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο (38,0%, έναντι 44,4% τον Μάρτιο), ακολουθούμενη από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (6,4%, έναντι 5,0% τον Μάρτιο ), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (3,8%, έναντι 3,4% τον Μάρτιο) και τις υπηρεσίες (3,3%, έναντι 2,7% τον Μάρτιο).

Το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν τον Απρίλιο, η Εσθονία (19%), η Λιθουανία (16,6%), η Λετονία (13,2%) και η Ολλανδία (11,2%). Ο χαμηλότερος πληθωρισμός σημειώνεται στη Μάλτα (4,9%), στη Γαλλία (5,4%), στη Φινλανδία (5,6%) και στην Ιταλία (6,6%).

ΣΥΡΙΖΑ: Επείγουσα ανάγκη η πολιτική αλλαγή



«Τα σημερινά προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat δείχνουν νέα εκτίναξη του πληθωρισμού στο 9,4% για την Ελλάδα τον Απρίλιο. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας όχι απλώς αυξήθηκε κατά 1,4 μονάδες μέσα σε έναν μόλις μήνα αλλά πλέον βρίσκεται 2 μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με τον πιο επίσημο τρόπο επιβεβαιώνεται ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας», αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση η Έφη Αχτσιόγλου, τομεάρχης Οικονομικών και ο Αλέξης Χαρίτσης, τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι «τα νοικοκυριά είναι αντιμέτωπα με διακοπές ρεύματος και αδυνατούν να καλύψουν βασικές διατροφικές ανάγκες, η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων έχει συρρικνωθεί δραματικά, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εδώ και μήνες παλεύουν για να αποφύγουν το λουκέτο. Την ώρα που η κοινωνική συνοχή απειλείται, η κυβέρνηση επιμένει να καλύπτει την αισχροκέρδεια. Η αδράνεια και τα ανεπαρκή επιδόματά της επιδεινώνουν και πολλαπλασιάζουν την κρίση. Την πλέον κρίσιμη στιγμή, η χώρα μας έχει μια κυβέρνηση που δεν δρα, κυρίως όμως δεν νιώθει, και προσβάλλει αδιάλειπτα τους πολίτες».



«Η πολιτική αλλαγή είναι επείγουσα ανάγκη. Η χώρα χρειάζεται μια προοδευτική κυβέρνηση, που από την πρώτη μέρα θα κηρύξει τον πόλεμο στην ακρίβεια με ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, επιβολή πλαφόν στις τιμές και κατάργηση της ληστρικής ρήτρας αναπροσαρμογής, ελάφρυνση φορολογικών υποχρεώσεων στην ενέργεια και στα τρόφιμα και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ», αναφέρουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης σε υπουργούς για εκλογές: Κάλπες στην ώρα τους - Όποιος θέλει, φεύγει

Πισπιρίγκου - Τζωρτζίνα: η γιαγιά έκανε την καταγγελία στο “Χαμόγελο του Παιδιού”

Οικονόμου για “το τσάμπα πέθανε”: δολοφονία χαρακτήρα και “μονταζιέρα” του ΣΥΡΙΖΑ