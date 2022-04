Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σχολεία: Πώς θα λειτουργήσουν από την Τρίτη

Το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας για την επιστροφή των μαθητών. Τι ισχύει για τα Πανεπιστήμια.



Μετά τις διακοπές του Πάσχα οι εκπαιδευτικές μονάδες θα ανοίξουν με νέο υγειονομικό πρωτόκολλο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα:

Στα σχολεία:

Διατηρείται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και η χρήση αντισηπτικών, ο τακτικός αερισμός χώρων, ο σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών και εξοπλισμού, τα ξεχωριστά διαλείμματα κ.λπ.

Δεν θα διενεργούνται τακτικοί αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για προσέλευση στη σχολική μονάδα από μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. θα διενεργούν προληπτικά 1 ράπιντ τεστ την εβδομάδα, με δική τους δαπάνη, έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη. (Ειδικά, για την προσέλευση την ερχόμενη εβδομάδα, το πρώτο τεστ θα διενεργείται έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022.)

Σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα εντός σχολικού πλαισίου:

Οι εμβολιασμένοι και μη μαθητές και εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. διενεργούν 2 σελφ τεστ (ημέρες 0-1 και 4) δωρεάν (θα διατίθενται από τα σχολεία) και χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες.

Σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα εκτός σχολικού πλαισίου:

Οι εμβολιασμένοι μαθητές επιστρέφουν κανονικά στο σχολείο, διενεργούν σελφ τεστ την 5η ημέρα με δική τους δαπάνη και χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες.

Οι μη εμβολιασμένοι μαθητές τίθενται σε καραντίνα και διενεργούν σελφ τεστ την 5η ημέρα με δική τους δαπάνη προκειμένου να επιστρέψουν στο σχολείο. Μετά την 5η ημέρα, εφόσον το τεστ είναι αρνητικό και επιστρέψουν στο σχολείο, χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.

Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. επιστρέφουν κανονικά στο σχολείο, διενεργούν ράπιντ τεστ την 5η ημέρα με δική τους δαπάνη και χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες.

Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. τίθενται σε καραντίνα και διενεργούν ράπιντ τεστ την 5η ημέρα με δική τους δαπάνη προκειμένου να επιστρέψουν στο σχολείο. Μετά την 5η ημέρα, εφόσον το τεστ είναι αρνητικό και επιστρέψουν στο σχολείο, χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.

Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος στην τάξη, ισχύει ό,τι και στο γενικό πληθυσμό, για εμβολιασμένους και μη μαθητές και εκπαιδευτικούς:

Παραμονή του κρούσματος σε απομόνωση επί 5 ημέρες τουλάχιστον, με ημέρα λήψης του θετικού τεστ να θεωρείται ως ημέρα 0.

Μετά την πάροδο 5 ημερών απομόνωσης και εφόσον (α) έχει υποχωρήσει πλήρως ο πυρετός για ένα 24ωρο χωρίς χρήση αντιπυρετικών και (β) δεν υπάρχουν άλλα συμπτώματα ή τα συμπτώματα βελτιώνονται, διακόπτεται η απομόνωση.

Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται, παρατείνεται η απομόνωση.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες από την λήξη της απομόνωσης.

Πλέον, οι μαθητές και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. δεν κάνουν δήλωση Edupass σε εβδομαδιαία τακτική βάση, παρά μόνο εφόσον προκύψει σχετική υποχρέωση, π.χ. σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα. Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. συνεχίζουν να κάνουν δήλωση Edupass σε εβδομαδιαία βάση για τον τακτικό εργαστηριακό τους έλεγχο 1 φορά την εβδομάδα και, παράλληλα, υποχρεούνται να κάνουν δήλωση για τους διαγνωστικούς ελέγχους που διενεργούν ως στενές επαφές κρούσματος εντός και εκτός σχολικού πλαισίου. (Αντίστοιχα, για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων, οι δηλώσεις που χρειάζονται σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο εξακολουθούν να γίνονται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.)

Στα Πανεπιστήμια, ΙΕΚ και Κολλέγια:

Οι μη εμβολιασμένοι καθηγητές διενεργούν 1 ράπιντ τεστ την εβδομάδα με δικό τους κόστος, έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση την Τρίτη. (Ειδικά για την προσέλευση την ερχόμενη εβδομάδα, το πρώτο τεστ θα διενεργείται έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση την Τετάρτη.)

Οι μη εμβολιασμένοι φοιτητές/καταρτιζόμενοι/σπουδαστές δεν υποβάλλονται σε τακτικό υποχρεωτικό έλεγχο.

Πλέον, οι μη εμβολιασμένοι φοιτητές δεν κάνουν δήλωση Edupass σε εβδομαδιαία τακτική βάση, λόγω της άρσης των υποχρεωτικών τακτικών ελέγχων τους.

Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες των ανωτέρω εκπαιδευτικών δομών και η πρόσβαση στις δραστηριότητές τους (π.χ. αναγνωστήρια, βιβλιοθήκες, εξετάσεις, ορκωμοσίες, συνέδρια, εστιατόρια, κυλικεία, γυμναστήρια) ευθυγραμμίζονται με τα πρωτόκολλα που θα ισχύσουν γενικά, επομένως δεν θα διενεργούνται πλέον έλεγχοι πιστοποιητικών εμβολιασμού ή τεστ από μη εμβολιασμένους.

Ελεύθερη είσοδος επισκεπτών στις φοιτητικές εστίες.

Διατήρηση της υφιστάμενης υποχρεωτικής χρήσης μάσκας.

