Κορονοϊός: Άρση μέτρων από 1ης Μαΐου - Τι αλλάζει

Από 1η Μαΐου τέλος τα πιστοποιητικά και για είσοδο στη χώρα. Παραμένουν οι μάσκες. Τι ισχύει με rapid test και χωρητικότητα Τι είπε η αν. υπουργός Υγείας για την ηπατίτιδα στα παιδιά.

Ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας και την άρση των μέτρων πραγμτοποιήθηκε από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα και τον επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.

Η κ. Μίνα Γκάγκα τόνισε ότι οι μάσκες παραμένουν υποχρεωτικές στους εσωτερικούς χώρους, ενώ αναφέρθηκε και στην ηπατίτιδα στα παιδιά, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία.

«Η ηπατίτιδα εμφανίζεται συχνά και αν χρειαστεί οτιδήποτε, είμαστε απολύτως έτοιμοι», δήλωσε, επισημαίνοντας στους γονείς πως είναι σημαντικό το πλύσιμο των χεριών.

Επίσης, η Μίνα Γκάγκα σχετικά με τα εμβόλια, είπε: «Είναι πιθανό να χρειαστεί ετήσια δόση του εμβολίου για ένα με δύο χρόνια».

Μαγιορκίνης: Σημαντική μείωση διαγνώσεων και θανάτων από κορονοϊό στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Γκίκα Μαγιορκίνη, στην Ελλάδα, την τελευταία εβδομάδα και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, ο αριθμός των διαγνώσεων μειώθηκε κατά 19%, ενώ ο αριθμός των θανάτων μειώθηκε σημαντικά κατά 39%. Η πίεση στο σύστημα υγείας δείχνει αύξηση, στις ΜΕΘ κατά περίπου 20% και στις απλές κλίνες μεταξύ 13%.

Συνεχίζοντας, ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, είπε ότι στον κόσμο οι νέες διαγνώσεις μειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα κατά 11%, καθώς καταγράφηκαν περίπου 626.000 ανά ημέρα. Ωστόσο, οι θάνατοι δεν μειώθηκαν με τον ίδιο ρυθμό, με το αντίστοιχο ποσοστό υποχώρησης να είναι 3%.

Στην Ευρώπη, συνέχισε, παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 29% στις διαγνώσεις, ενώ οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 4%, κάτι που δείχνει ότι «βρισκόμαστε σε πλατό», όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Μαγιορκίνης.

Μια ήπια αύξηση των νέων κρουσμάτων παρατηρείται στο νότιο ημισφαίριο, το οποίο μπαίνει στη χειμερινή περίοδο. Χαρακτηριστικά ο καθηγητής ανέφερε τα στοιχεία από τη Νότιο Αφρική, που υπάρχει ήπια αύξηση της διασποράς. Τα στοιχεία θα τεθούν υπό παρακολούθηση, καθώς αναμένεται ανάλογη συμπεριφορά και στο βόρειο ημισφαίριο, όταν με τη σειρά του θα εισέρχεται στη χειμερινή περίοδο.

Όσον αφορά την οξεία ηπατίτιδα στα παιδιά, ο Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε ότι πρόκειται για εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή. Σημείωσε ακόμη ότι, είναι πολύ πιθανό να έχουμε εκτεθεί όλοι μας στο παρελθόν σε αυτόν τον αδενοϊό. Σχετικά με την πρόληψη, κάλεσε να τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής.

Άρση μέτρων: Τι ισχύει από 1η Μαΐου για τα πιστοποιητικά

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση από το αρμόδιο υπουργείο, αναστέλλεται το Covid pass από 1η Μαΐου. Επίσης, αναστέλλεται το πιστοποιητικό EUDCC στις πύλες εισόδου της χώρας.

Σχετικά με τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους και τα rapid test, θα πρέπει να κάνουν ένα την εβδομάδα, από δύο που ήταν ως τώρα. Εξαίρεση αποτελούν τα νοσοκομεία και οι ΜΦΗ που παραμένουν τα 2 rapid test την εβδομάδα για ανεμβολίαστους εργαζόμενους.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση από το υπουργείο Υγείας για τη σημερινή συνεδρίασή της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων η οποία εισηγήθηκε ομόφωνα:

Αναστολή Covid pass από 1η Μαΐου και επαναφορά της χωρητικότητας στο 100%.

Αναστολή πιστοποιητικού EUDCC στις πύλες εισόδου της χώρας.

1 rapid test την εβδομάδα (από δύο που ήταν ως τώρα) στους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, εξαίρεση τα νοσοκομεία και οι ΜΦΗ που παραμένουν τα 2 rapid τεστ την εβδομάδα για ανεμβολίαστους εργαζόμενους.

1 rapid test (από 2 που ηταν ως τώρα) σε ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΔΕΠ. Θα υπάρξουν διευκρινίσεις από το υπουργείο Παιδείας.

Η εισήγηση της Επιτροπής γίνεται αποδεκτή από την κυβέρνηση και οι λεπτομέρειες θα διευκρινιστούν στην υπό έκδοση ΚΥΑ.



Νωρίτερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε δεκάδες νεκρούς και πάνω από 7.500 κρούσματα του ιού στην χώρα. Την ίδια ώρα ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανα περιφερειακή ενότητα, αλλά και οι μεταλλάξεις του κορονοϊού.

