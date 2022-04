Πολιτική

Ανδρουλάκης: Πλαφόν στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος

Ο Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ άσκησε κριτική σε Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, περιόδευσε το πρωί στο εμπορικό κέντρο του Βόλου και συνομίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση του Κινήματος «για την επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αύριο το πρωί, ώστε να δοθεί χειροπιαστή λύση στους υπέρογκους λογαριασμούς που πληρώνουν οι πολίτες και να προστατευθεί το οικογενειακό εισόδημα. Στηλίτευσε μάλιστα την ατολμία της Κυβέρνησης καθώς και του ΣΥΡΙΖΑ να υιοθετήσουν την εν λόγω πρόταση, που υπάρχει στην εργαλειοθήκη παρεμβάσεων, που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη», σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το ΚΙΝΑΛ.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισκέφτηκε και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου.

Αναλυτικά η δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:

Και εδώ στο Βόλο φαίνεται ξεκάθαρα ότι η περιπέτεια της ενεργειακής κρίσης υπονομεύει τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ο κ. Μητσοτάκης δεν κατάφερε να πάρει την Ιβηρική εξαίρεση βάζοντας πλαφόν στη χονδρική τιμή. Κάτι που πέτυχαν ο κ. Σάντεθ και ο κ. Κόστα. Άρα άμεσα πρέπει να ασκήσει μια άλλη πολιτική, που ήδη βρίσκεται στην εργαλειοθήκη των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτή είναι το πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας. Είναι ο μόνος τρόπος, η μόνη πολιτική απόφαση που θα σταματήσει τους υπέρογκους λογαριασμούς, που υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή και αυξάνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Πλαφόν στη λιανική τιμή αύριο το πρωί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όλα τα υπόλοιπα όπως το να στείλουμε τους καταναλωτές να διεκδικήσουν δικαστικά το πάγωμα στη ρήτρα αναπροσαρμογής είναι μακροπρόθεσμες περιπέτειες. Αύριο το πρωί πολιτική λύση με πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας.

