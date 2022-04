Κόσμος

Αφγανιστάν – Καμπούλ: Πολύνεκρη έκρηξη σε τζαμί

Κύμα επιθέσεων σε τόπους λατρείας κατά τη διάρκεια του ιερού ισλαμικού μήνα του Ραμαζανιού.

Ισχυρή έκρηξη έπληξε σουνιτικό τζαμί στη δυτική Καμπούλ μετά την προσευχή της Παρασκευής, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 15 να τραυματιστούν, ανακοίνωσαν Αφγανοί αξιωματούχοι.

Ο Μπεσμουλάχ Χαμπίμπ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε ότι η έκρηξη έπληξε το Τζαμί Χαλίφα Σαχίμπ στη δυτική Καμπούλ, δυο ώρες μετά την προσευχή της Παρασκευής, το μεσημέρι, όταν οι πιστοί έκαναν τελετουργίες.

Η έκρηξη σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων σε αφγανικούς τόπους λατρείας και σε πολιτικούς στόχους κατά τη διάρκεια του ιερού ισλαμικού μήνα του Ραμαζανιού.

