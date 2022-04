Υγεία - Περιβάλλον

Συνταγογράφηση ανασφάλιστων: Ποιοι περιλαμβάνονται στον πίνακα εξαιρέσεων

Ολοκληρώθηκε ο πίνακας εξαιρέσεων για τη συνταγογράφηση των ανασφάλιστων πολιτών.

Από την 1η Ιουνίου θα ισχύσει η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολίτες, μόνο από ιατρούς δημόσιων Νοσοκομείων και δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Οπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας ολοκληρώθηκε ο πίνακας εξαιρέσεων για τη συνταγογράφηση των ανασφάλιστων πολιτών, ο οποίος περιλαμβάνει παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών, αιμοκαθαρόμενους και άτομα με βαριές αναπηρίες.

Μέχρι να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για τις εν λόγω εξαιρέσεις, οι ανασφάλιστοι θα μπορούν να απευθύνονται σε ιδιώτες ιατρούς για τη συνταγογράφηση τους.

