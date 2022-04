Οικονομία

Ομόλογα: “Έκρηξη” στην απόδοση του δεκαετούς

Αυξητικές τάσεις καταγράφουν οι αποδόσεις όλων των τίλων, λόγω και του πληθωρισμού. Ποιες αποφάσεις αναμένεται να λάβει η ΕΚΤ.

Κλιμακώθηκαν την Παρασκευή οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων με αποτέλεσμα η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου να φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2019.

Η εκτίναξη του πληθωρισμού στο 7,5% σε ευρωζώνη (και στη χώρα μας στο 9,5%) τον Απρίλιο, εκτιμάται ότι αναπόδραστα οδηγεί την ΕΚΤ σε αύξηση των επιτοκίων της εντός του θέρους. Επόμενη κρίσιμη ημερομηνία της συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΚΤ αποτελεί το διήμερο 7-8 Ιουνίου.

Κατόπιν αυτών, οι προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών για την επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023, καθώς και η πορεία αποκλιμάκωσης του Δημοσίου Χρέους, δεν κατόρθωσαν να μεταβάλλουν την τάση που είχε δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές το χρέος θα αποκλιμακωθεί τα επόμενα χρόνια για να φτάσει κάτω από το 150% του ΑΕΠ το 2025, όταν τα προηγούμενα έτη είχε ξεπεράσει ακόμα και το ψυχολογικό όριο του 200%. Κι αυτό καθώς η ελληνική οικονομία θα αναπτύσσεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, το οικονομικό επιτελείο προβλέπει χρέος 180,2% του ΑΕΠ το 2022, 168,6% το 2023, 155,2% το 2024 και 146,5% το 2025.

Στην εγχώρια αγορά ομολόγων και πιο συγκεκριμένα στο ΗΔΑΤ, καταγράφηκαν συναλλαγές 244 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 62 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,41% από 3,08%, έναντι 0,89% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 2,52% από 2,28% .

Στην αγορά συναλλάγματος ενισχύεται ελαφρώς το ευρώ έναντι του δολαρίου καθώς κυμαίνονταν νωρίς το απόγευμα στα 1,0531 δολ. από το επίπεδο των 1,0523 δολ. που άνοιξε η αγορά.

Η ενδεικτική τιμή που για την ισοτιμία ευρώ/δολ. που ανακοίνωσε η ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 1,0540 δολ.

