Κόσμος

Ουκρανία - Λαβρόφ: ειρήνη χωρίς άρση κυρώσεων δεν γίνεται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το ΝΑΤΟ και την Δύση ο Υπ. Εξωτερικών της Ρωσίας, αλλά και για τις διαβουλεύσεις με τον Κίεβο για λήξη των εχθροπραξιών. Τι απαντά για τις απειλές χρήσης πυρηνικών όπλων.

Η άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Μόσχας αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι οποίες είναι «δύσκολες» αλλά συνεχίζονται καθημερινά, υποστήριξε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κινεζικό πρακτορείο Xinhua.

Το Κίεβο προειδοποίησε χθες Παρασκευή ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, η οποία έχει εισέλθει πλέον στον τρίτο μήνα, βρίσκονται στα πρόθυρα κατάρρευσης.

«Στην παρούσα φάση, η ρωσική και η ουκρανική αντιπροσωπεία συζητούν σε καθημερινή βάση μέσω τηλεδιασκέψεων ένα προσχέδιο για μια συνθήκη», είπε ο Λαβρόφ στη συνέντευξή του στο Xinhua, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε τη Δύση - και το ΝΑΤΟ ειδικότερα - ότι στέκεται εμπόδιο στην επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Αν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ενδιαφέρονται πραγματικά να επιλυθεί η ουκρανική κρίση, τότε θα πρέπει πρώτα να αλλάξουν στάση και να σταματήσουν να προμηθεύουν το Κίεβο με όπλα και πολεμοφόδια, υποστήριξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

«Είμαστε υπέρ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων, αν και είναι δύσκολες Η ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα της αποναζιστικοποίησης, την αναγνώριση της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας, την άρση των κυρώσεων και το καθεστώς της ρωσικής γλώσσας», δήλωσε ο Λαβρόφ, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιμένει, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, ότι οι κυρώσεις της Δύσης σε βάρος της Μόσχας πρέπει να αυστηροποιηθούν και ότι δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας στη Δύση έχουν επιβάλει σαρωτικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. Έχουν παγώσει περίπου τα μισά αποθέματα χρυσού και συναλλάγματος της Ρωσίας, πλήττοντας σφοδρά τη ρωσική οικονομία και οδηγώντας τη Μόσχα στα πρόθυρα χρεοκοπίας.

Εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των δύο χωρών δεν έχουν πραγματοποιήσει απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες από τα τέλη Μαρτίου και το κλίμα έχει επιδεινωθεί μετά τις καταγγελίες της Ουκρανίας ότι ο ρωσικός στρατός διέπραξε θηριωδίες, κατά την απόσυρσή του από περιοχές κοντά στο Κίεβο. Η Μόσχα έχει απορρίψει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η Ρωσία χαρακτηρίζει «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» την εισβολή στη γειτονική της χώρα, με στόχο την «αποστρατιωτικοποίηση» και την «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας. Στον αντίποδα, η Ουκρανία και Δύση κατηγορούν τη Ρωσία ότι ξεκίνησε έναν απρόκλητο πόλεμο.

"Η Μόσχα δεν απειλεί κανέναν με πυρηνικό πόλεμο"

Η Ρωσία δεν θεωρεί ότι βρίσκεται σε πόλεμο με το ΝΑΤΟ, είπε ο Λαβρόφ, προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αύξανε τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου και αυτό δεν μπορεί να επιτραπεί. Τόνισε ότι η Ρωσία δεν απειλεί κανέναν με πυρηνικό πόλεμο αλλά αυτοί που μιλούν για κάτι τέτοιο «είναι οι δυτικές χώρες».

Η Μόσχα και το Κίεβο θα μπορούσαν ήδη να έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες τους, όμως η Ουκρανία αλλάζει τη στάση της ανάλογα με τις εντολές που λαμβάνει από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, επανέλαβε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Al Arabiya.

Ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι η Μόσχα δεν θα επιτρέψει οι «εγγυήσεις ασφαλείας» που θα προσφέρουν στην Ουκρανία οι δυτικές χώρες να ισχύσουν για την Κριμαία ή τις δύο αποσχισθείσες περιοχές, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, τις οποίες έχει αναγνωρίσει ως ανεξάρτητες η Ρωσία.

Για τη Μολδαβία, ο Ρώσος υπουργός είπε ότι οι Μολδαβοί θα έπρεπε να ανησυχούν για το μέλλον τους, επειδή σύρονται στο ΝΑΤΟ.

Για τις παραδόσεις φυσικού αερίου, ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι οι «περισσότεροι» από τους κύριους εταίρους της Ρωσίας συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο πληρωμής που πρότεινε η Ρωσία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο καιρός το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Rapid test δωρεάν το Σάββατο σε 41 σημεία

Τροχαίο: Σκοτώθηκε λίγο πριν γίνει πατέρας