Κοινωνία

Πρωτομαγιά - Μέσα Μεταφοράς: 24ώρη απεργία την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχύει για Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ. Πως θα γίνυν τα δρομολόγια την Δευτέρα. Τι θα γίνει με τα δρομολόγια των τρένων. Δεμένα θα μείνουν τα πλοία στα λιμάνια για 24 ώρες.

Χωρίς Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ για 24 ώρες θα μεινει την Κυριακή η Αττική, καθώς οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην απεργία για την Εργατική Πρωτομαγιά.

«Η ΣΤΑ.ΣΥ. ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως την Κυριακή 01/05/2022 οι Γραμμές 1,2 & 3 του Μετρό και το Τραμ δεν θα λειτουργήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, λόγω συμμετοχής σωματείων εργαζομένων στην 24ωρη απεργία», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε λίγο μετά τις 12:00 του Σαββάτου.

Με έτερη ανακοίνωση, «η ΣΤΑ.ΣΥ. ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως τη Δευτέρα 02/05/2022 τα δρομολόγια στις γραμμές 1, 2, 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ θα εκτελούνται με πρόγραμμα Κυριακής».

Προβλήματα θα υπάρξουν και στα δρομολόγια των τρένων, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας την Κυριακή 1η Μαΐου, συμμετέχοντας στην απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ, τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά.

Ήδη η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει ανακοινώσει τις μεταβολές στα δρομολόγια της Κυριακής

Δεμένα στα λιμάνια θα μείνουν, λόγω της απεργίας των ναυτικών, για 24 ώρες την Κυριακή, τα πλοία στα λιμάνια, εν μέσω τριημέρου, δημιουργώντας προβλήματα σε ταξιδιώτες, που έχουν "πλημμυρίσσει" τα λιμάνια τις τελευταίες ώρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Σκοτώθηκε το “φάντασμα” του Κιέβου (εικόνες)

Τροχαίο: Σκοτώθηκε λίγο πριν γίνει πατέρας

ΑΑΔΕ: Αλλαγή ΔΟΥ για φορολογούμενους σε 52 περιοχές της Ελλάδας