Πρωτομαγιά: “Βουλιάζουν” τα λιμάνια από ταξιδιώτες

Αυξημένη και σήμερα η κίνηση στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου.



Αυξημένη είναι και σήμερα η επιβατική κίνηση από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω της εξόδου των επιβατών καθώς η αργία της Πρωτομαγιάς μεταφέρθηκε φέτος τη Δευτέρα 02/05.

Το λιμενικό σώμα, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση επιβατών και οχημάτων, ενώ όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι να είναι νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου λόγω αυξημένης κίνησης στους περιμετρικούς δρόμους.

Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα Σάββατο (30/04) 13 απόπλοι πλοίων, 16 για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, 10 από το λιμάνι της Ραφήνας και 8 από το Λαύριο.

Χθες Παρασκευή (29/04) στο λιμάνι του Πειραιά η κίνηση ήταν αυξημένη, ενώ πραγματοποιήθηκαν 16 απόπλοι πλοίων και αναχώρησαν 11.103 επιβάτες,1.786 ΙΧ οχήματα 790 φορτηγά και 382 δίκυκλα.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα 27 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν 4.866 επιβάτες, 580 ΙΧ οχήματα, 35 φορτηγά και 189 δίκυκλα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν 9 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν 3.175 επιβάτες,776 οχήματα 94 φορτηγά και 89 δίκυκλα. Από το λιμάνι του Λαυρίου έγιναν 9 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν 1.483 επιβάτες,434 ΙΧ οχήματα 50 φορτηγά και 36 δίκυκλα.

Την Κυριακή 1η Μαϊου τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα σε όλη τη χώρα, λόγω της 24ωρη απεργίας που έχει κηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

