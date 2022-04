Αθλητικά

Ηρακλής - Λαύριο: Τεράστια νίκη για τον “Γηραιό”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ηρακλής συνέτριψε το Λαύριο στο Ιβανώφειο και παραμένει "ζωντανός" στη μάχη της παραμονής στην Basket League.

Με επιβλητικό τρόπο ο Ηρακλής επικράτησε σήμερα στο Ιβανώφειο, για την 24η αγωνιστική της Basket League, επί του Λαυρίου με 83-67.

Αποτέλεσμα με το οποίο επέστρεψε σε θετικό αποτέλεσμα μετά την εκτός έδρας ήττα που υπέστη στο εξ’ αναβολής ματς με τον Ιωνικό (27/4).

Κορυφαίοι για τους Θεσσαλονικείς ήταν οι Μάικ Χένρι (31π, 8 ριμπ., 5 ασ.), Μπράντον Γκάρετ (21π., 8 ριμπ., 2 κλ.). Πρώτος σκόρερ για το Λαύριο ήταν ο Ρασάντ Βον (22π., με 7/9 τρίποντα, 4 ριμπ).

Τα δεκάλεπτα: 26-11, 41-32, 73-51, 83-67

Αγρια... διάθεση με το «καλησπέρα» έδειξε ο Ηρακλής, απέναντι στο ανήμπορο να αντιδράση Λαύριο. Με αποτελεσματική άμυνα και τους Γκάρετ, Σταμάτη να «φορτώνουν» το αντίπαλο καλάθι, ο «Γηραιός» προηγήθηκε στο 3’ με 11-2. Διαφορά που είχε διαρκώς αυξητικές τάσεις, αγγίζοντας το +23 (34-11), στο 13’ .

Οι φιλοξενούμενοι βρίσκοντας λύσεις επιθετικά με τους Βον, Μουράτο, κατάφεραν να «ψαλιδίσουν» την απόσταση να πλησιάσουν στο 23’ στους 8 πόντους (50-42). Με τους Γκάρετ, Χένρι εκτελεστές, οι «κυανόλευκοι» απέκτησαν εκ νέου διψήφια διαφορά στο σκορ (25’ 58-46). Εκτοξεύθηκαν, δε, στο 31’ στο +24 (76-51), «καθαρίζοντας», ουσιαστικά, με τη νίκη. Στο 34’ η διαφορά έπιασε τη μέγιστη τιμή της το +25 (78-53).

Διαιτητές: Τσαρούχα, Πιτσίλκας, Πουρσανίδης Κ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Κώστας Μέξας): Σταμάτης 7 (1), Χένρι 31 (2) , Γκάρετ 21, Φίλλιος 11 (3), Εϊμπραμς 7, Χαριτόπουλος, Ντολεζάι 6 (1), Παπαδάκης

ΛΑΥΡΙΟ (Σάββας Καμπερίδης): Βον 22 (7), Σάβατζ 2, Μουράτος 14 (2), Γουίλιαμς 5 (1), Κακλαμανάκης 8 , Νικολαϊδης 6 (2), Αμίνου 8, Πιλάβιος, Φιλοξενίδης 2, Περσίδης, Βουλγαρόπουλος

Ειδήσεις σήμερα:

Φορολογικές δηλώσεις: 1 στους 4 πληρώνει επιπλέον φόρο

Μίνο Ραϊόλα: Πέθανε ο Ιταλός ατζέντης - Το μήνυμα της οικογένειάς του

Πρωτομαγιά με λασποβροχές και βοριάδες