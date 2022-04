Κόσμος

Οδησσός: Πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο

Ρωσική πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο της Οδησσού κατέστρεψε τον διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης.

Το αεροδρόμιο της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, επλήγη σήμερα από ρωσικό πύραυλο που κατέστρεψε τον διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης, χωρίς να προκαλέσει θύματα, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μαξίμ Μαρτσένκο.

"Σήμερα, ο εχθρός έπληξε από την Κριμαία με ένα παράκτιο αμυντικό πυραυλικό σύστημα Bastion. Ο διάδρομος προσγείωσης - απογείωσης του αεροδρομίου της Οδησσού καταστράφηκε. Δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχουν θύματα", δήλωσε ο κυβερνήτης σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Telegram.

