Βρετανία: Παραιτήθηκε ο βουλευτής που έβλεπε πορνό σε συνεδριάσεις

Τι ισχυρίστηκε ο ίδιος, μιλώντας δακρυσμένος για το ατόπημα του. Η αντίδραση της συζύγου του.

Ο βουλευτής των Συντηρητικών Νιλ Πάρις ανακοίνωσε σήμερα ότι παραιτείται αφότου παραδέχτηκε ότι παρακολούθησε δύο φορές πορνό στο κινητό του τηλέφωνο κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων στη Βουλή των Κοινοτήτων «σε μια στιγμή τρέλας».

Ο Πάρις, βουλευτής των Τόρις από το 2010, είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα από το κυβερνών κόμμα, αφού το ανέφερε ο ίδιος σε μια επιτροπή Δεοντολογίας στο Κοινοβούλιο.

«Ο κύριος Πάρις τέθηκε σε διαθεσιμότητα από το Συντηρητικό Κόμμα εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας», ανέφερε χθες ο εκπρόσωπος τύπου. Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε ότι το να παρακολουθεί κανείς πορνό είναι απαράδεκτο σε οποιονδήποτε εργασιακό χώρο.

Ο Πάρις παραιτήθηκε σήμερα, αφού προηγουμένως είχε δηλώσει ότι θα συνεχίσει να είναι μέλος του Κοινοβουλίου όσο διενεργείται έρευνα.

Πριν από την παραίτησή του, ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν άνοιξε κατά λάθος κάποιο περιεχόμενο στο τηλέφωνό του, ο Πάρις απάντησε: «Ναι, αλλά αφήστε την έρευνα να το εξετάσει».

«Εν τέλει, είδα ότι η κατακραυγή και η ζημιά που προκάλεσα στην οικογένειά μου και στην εκλογική μου περιφέρεια, απλά δεν άξιζε να συνεχίσω», είπε δακρυσμένος ο Πάρις στο BBC σε συνέντευξή του σήμερα.

Ο Πάρις, ένας αγρότης, είπε ότι την πρώτη φορά που παρακολούθησε πορνογραφικό υλικό έπεσε τυχαία σε αυτό καθώς έκανε αναζήτηση για τρακτέρ σε έναν ιστότοπο με ένα παρόμοιο όνομα και μετά «το παρακολούθησα για λίγο που δεν έπρεπε να το είχα κάνει».

«Αλλά το έγκλημά μου, το μεγαλύτερο έγκλημα είναι ότι σε μια άλλη περίπτωση είναι ότι μπήκα στον ιστότοπο με το πορνογραφικό υλικό για δεύτερη φορά και αυτό ήταν εσκεμμένο. Αυτό συνέβη καθώς καθόμουν και περίμενα να ψηφίσω μέσα στην αίθουσα της Βουλής».

Ερωτηθείς τι πέρασε από το μυαλό του, έκανε λόγο για «μια στιγμή τρέλας».

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα την εβδομάδα ότι μια γυναίκα υπουργός είπε ότι είδε έναν άνδρα βουλευτή να παρακολουθεί πορνογραφικό υλικό καθώς αυτός καθόταν δίπλα της στην Βουλή των Κοινοτήτων και τον ίδιο βουλευτή να βλέπει πορνό κατά τη διάρκεια ακρόασης μιας επιτροπής.

«Δεν ήμουν περήφανος για αυτό που έκανα», είπε ο Πάρις, προσθέτοντας ότι δεν είχε σκοπό να δουν το πορνό όσοι κάθονταν γύρω του.

«Δεν πρόκειται να υπερασπιστώ αυτό που έκανα. Αυτό που έκανα ήταν απολύτως, τελείως λάθος... Νομίζω ότι έχασα τελείως τα λογικά μου».

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Times που δημοσιεύθηκε σήμερα, η σύζυγος του Πάρις είπε ότι δεν γνώριζε ότι ο σύζυγός της έχει κάνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν, λέγοντας ότι ο σύζυγός της είναι «ένας τρυφερός άνθρωπος».«Ήταν πολύ ντροπιαστικό όλο αυτό», δήλωσε η Σου Πάρις. «Ειλικρινά, μου κόπηκε η ανάσα».

«Οι άνθρωποι δεν πρέπει να βλέπουν πορνογραφία. Ο σύζυγός μου ποτέ δεν θα καθόταν απλά να βλέπει πορνό, ενώ άνθρωποι κοιτάζουν... Αυτές οι κυρίες πολύ δικαιολογημένα είναι θυμωμένες όπως θα ήμουν το ίδιο κι εγώ», είπε η σύζυγος του βουλευτή.

