Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ με σημαία της Ουκρανίας σε συναυλία του

Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ κυμάτισε την ουκρανική σημαία, τραγουδώντας την κλασσική επιτυχία των Beatles «Birthday».

Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ κυμάτισε την ουκρανική σημαία, καθώς ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία του για το 2022 στο Σπόκειν στην πολιτεία Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.

Στις 28 Απριλίου, το πρώην μέλος των Beatles έδωσε συναυλία διάρκειας 2,5 ωρών ερμηνεύοντας πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του βρετανικού συγκροτήματος.

Το σκέλος της περιοδείας του «Got Back» στη Βόρεια Αμερική περιλαμβάνει συναυλίες στις πόλεις Σιάτλ, Όκλαντ, Λος Άντζελες, Χόλιγουντ, Βοστώνη και Βαλτιμόρη.

Ο Βρετανός τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός, μπασίστας και ποιητής θα είναι το πρώτο όνομα στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 25 Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια του ανκόρ ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ κυμάτισε την ουκρανική σημαία και τραγούδησε την κλασσική επιτυχία των Beatles «Birthday».

Ο ΜακΚάρτνεϊ είναι ένας από τους καλλιτέχνες που έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στην Ουκρανία, εναντίον της οποίας συνεχίζονται οι επιθέσεις της Ρωσίας.

Συγκροτήματα όπως οι Green Day, Imagine Dragons, Bring Me the Horizon, Franz Ferdinand και καλλιτέχνες όπως οι Louis Tomlinson και Nick Cave ακύρωσαν τις προγραμματισμένες συναυλίες τους στη Ρωσία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή του στην Ουκρανία.

Με ανάρτησή του στο Instagram τον Μάρτιο, ο αρχηγός των Muse, Ματ Μπέλαμι, επαίνεσε τους Ρώσους που είναι «πρόθυμοι να σταθούν απέναντι στη διεφθαρμένη κυβέρνησή τους» καθώς και τον λαό της Ουκρανίας «που αγωνίζεται για το δικαίωμά του να ζει ελεύθερα και ειρηνικά».

