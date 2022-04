Κοινωνία

Missing alert για 15χρονη

"Θρίλερ" με την εξαφάνιση 15χρονης. Πότε και πού χάθηκαν τα ίχνη της. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 15χρονης από την περιοχή του Αλίμου.

Συγκεκριμένα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού»Σε ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» αναφέρονται τα εξής:

"Στις 29.04.2022, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Αλίμου, η Αναστασία Γ., 15 ετών.

Η Αναστασία Γ., έχει ύψος 1.70 μ., κανονικό βάρος, έχει μαύρα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κοντό φόρεμα και γκρι αντιανεμικό μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple."

