Πολιτική

Πλεύρης: Οι εγκαυματίες από εγκληματικές ενέργειες θα αποζημιώνονται

Πότε αναμένεται κατάργηση της μάσκας σε εσωτερικούς χώρους και που θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Τι είπε για τα πρόστιμα σε ανεμβολίαστους.

Οι εγκαυματίες από εγκληματικές ενέργειες θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι»

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, αναμένονται αλλαγές και πρόκειται να δημιουργηθεί μητρώο εγκαυμάτων στον ΕΟΠΥΥ και όσοι έχουν υποστεί εγκαύματα από εγκληματική ενέργεια θα αποζημιώνονται, όπως είπε με αφορμή την υπόθεση της Ιωάννας Παλιοσπύρου.

Κατάργηση μάσκας με εξαιρέσεις από 1η Ιουνίου σε εσωτερικούς χώρους

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας για την άρση μέτρων κατά της πανδημίας, η οποία ισχύει από σήμερα 1η Μαΐου, είπε ότι τα μέτρα μπαίνουν σε αναστολή γιατί το καλοκαίρι δεν θα έχει δυναμική η πανδημία.

Από σήμερα αναστέλλονται όλα τα μέτρα. Αυτό που μένει είναι η μάσκα στους εσωτερικούς χώρους και για τους ανεμβολίαστους η υποχρέωση για ένα rapid test την εβδομάδα.

Σχετικά με τα πρόστιμα είπε ότι από τις 15 Απριλίου έχουν σταματήσει να μπαίνουν και τόνισε το συγκεκριμένο μέτρο μαζί με την αναστολή των υγειονομικών ήταν από τα πιο δύσκολα που πήρε. Ωστόσο, όπως είπε τα σκληρά μέτρα οδήγησαν πολύ κόσμο να εμβολιαστεί.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ακόμα ότι είναι πιθανή η κατάργηση της μάσκας από 1η Ιουνίου σε εσωτερικούς χώρους, αλλά θα υπάρξουν εξαιρέσεις σε κάποιους χώρους, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα νοσοκομεία

Ηπατίτιδα σε παιδιά

Σχετικά με τα κρούσματα ηπατίτιδας σε παιδιά τόνισε ότι στην Ελλάδα έχει γίνει έλεγχος και δεν έχει βρεθεί κάποιο περιστατικό, σημείωσε ωστόσο ότι είμαστε σε ετοιμότητα και έχει γίνει διακρατική συμφωνία με δυο κέντρα στο Παλέρμο και την Ρώμη. «Είμαστε προετοιμασμένοι για να διαχειριστούμε τέτοια περιστατικά», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Ακόμα αναφέρθηκε στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που φέρνει τον «Γιατρό για όλους». Όπως είπε οι πολίτες θα μπορούν να επιλέξουν τον γιατρό τους.

Τέλος αναφέρθηκε στις ριζικές αλλαγές που έρχονται στην εξωσωματική γονιμοποίηση η οποία μπαίνει πλέον σε ένα σύγχρονο πλαίσιο όπου μεταξύ άλλων αυξάνεται και το όριο ηλικίας.

