Κορονοϊός - ΥΠΑ: Τέλος τα περιοριστικά μέτρα στις πτήσεις

Αίρονται οι υγειονομικοί περιορισμοί Covid-19 για πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Η ανακοίνωση της ΥΠΑ.



Αίρονται από σήμερα Κυριακή 1 Μαΐου 2022 οι υγειονομικοί περιορισμοί Covid-19 για πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΥΠΑ, από σήμερα και στο εξής όσον αφορά όλες τις αεροπορικές μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού (αφίξεις/αναχωρήσεις) η μόνη υποχρέωση επιβατών και εργαζομένων είναι ότι:

στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια των αεροπορικών πτήσεων, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μάσκα προστασίας.

