Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θανάτους ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Κυριακή, ανεβάζοντας την «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια μειώνεται, σταδιακά, ενώ εκατοντάδες είναι καθημερινά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ την Κυριακή ανακοίνωσε 4.701 νέα κρούσματα. Στην Αττική εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο 1.928 νέες μολύνσεις και στην Θεσσαλονίκη 518

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά):

Ευβοίας

Ηρακλειου

Λάρισας

Μεσσηνίας

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

