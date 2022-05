Κοινωνία

Αρπαγή 17χρονης στο κέντρο της Αθήνας - Πώς κατάφερε να δραπετεύσει

Καταγγελία - σοκ 17χρονης. Την κρατούσαν όμηρο, την νάρκωναν και την χτύπηγαν. Πως κατάφερε η κοπέλα να το "σκάσει" από το σπίτι - κολαστήριο.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται μία πολύ σοβαρή -όπως χαρακτηρίζεται από τις Αρχές- καταγγελία ανήλικης για απαγωγή της στην περιοχή του Κολωνού. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τ.Α. Κολωνού σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος δύο αντρών πακιστανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν μία 17χρονη κατήγγειλε -χθες Σάββατο- έντρομη στους αστυνομικούς ότι κρατούνταν παράνομα και με τη βία σε διαμέρισμα στην περιοχή του Κολωνού από δύο άντρες, οι οποίοι την απήγαγαν από το δρόμο και στη συνέχεια τη μετέφεραν σε σπίτι όπου και την κράτησαν για τέσσερις ημέρες. Όπως κατέθεσε η ανήλικη, κατάφερε να ξεφύγει κλοτσώντας τον έναν από τους δύο δράστες, βγαίνοντας έξω στο δρόμο και τρέχοντας.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» που έκαναν περιπολία στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο Πακιστανούς σε δρόμο στον Κολωνό. Στη θέα των αστυνομικών οι ύποπτοι αντιστάθηκαν. Ο ένας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη στο σημείο, ενώ ο άλλος κατάφερε να διαφύγει. Ο έμπειρος και ψύχραιμος αστυνομικός, ωστόσο, που πάλεψε μαζί του κατάφερε να του αποσπάσει το κινητό τηλέφωνο, μέσα στο οποίο υπήρχαν αποθηκευμένα έγγραφα με τα στοιχεία ταυτότητάς του. Έτσι, η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε και τον δεύτερο δράστη, ο οποίος αναζητείται για να συλληφθεί.

Το θύμα αναγνώρισε τους Πακιστανούς

Ο συνεργός του που δεν απέφυγε τη σύλληψη οδηγήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού, όπου αναγνωρίστηκε από το θύμα που είναι Ελληνίδα με καταγωγή από τη Λάρισα. Σε βάρος των δύο Πακιστανών σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή ανήλικης, αντίσταση και απείθεια. Παράλληλα, έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν η 17χρονη εκτός από ψυχικά κακοποιήθηκε και σωματικά.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η ανήλικη παραμένει σε κατάσταση σοκ. Οι αστυνομικοί περιμένουν να ηρεμήσει για να της μιλήσουν περισσότερο και να αντλήσουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση.

