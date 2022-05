Πολιτική

“Ρουβίκωνας”: Συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της ΝΔ (βίντεο)

Πέταξαν τρικάκια, φώναξαν συνθήματα και ύψωσαν πανό. Σε δεκάδες προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία.

Μέλη της συλλογικότητας «Ρουβίκωνας», συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, στην οδό Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου, λίγο μετά τις το μεσημέρι της Κυριακής.

Τα μέλη του «Ρουβίκωνα» πέταξαν τρικάκια και φώναξαν συνθήματα, ενώ ύψωσαν και πανό με το σύνθημα «Ο τσάμπας ζει και είναι στη Βουλή».

Η Αστυνομία έσπευσε στο σημεία και προχώρησε στις προσαγωγές 38 ανδρών και 10 γυναικών.

