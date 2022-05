Κοινωνία

Σαρωνικός: Εισροή υδάτων σε σκάφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επιβάτες του παρελήφθησαν από άλλο σκάφος που έπλεε στην περιοχή.

Σώοι και καλά στην υγεία τους περισυνελήγησαν οι τρεις Έλληνες που επέβαιναν σε ιδιωτικό σκάφος και στο οποίο σημειώθηκε εισροή υδάτων στη θαλάσσια περιοχή Παλαιάς Φώκαιας Σαρωνικού.

Τα τρία άτομα παρελήφθησαν από άλλο σκάφος που ρυμουλκεί και το σκάφος των επιβαινόντων προς το λιμάνι του Κερατσινίου. Το δύο σκάφη συνοδεύει πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση σε αστυνομικούς με μολότοφ (εικόνες)

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: Πάει πίσω το πόρισμα για Μαλένα και Ίριδα

Εθνική Οδός: Σταμάτησε στη ΛΕΑ για να μιλήσει στο κινητό και σκοτώθηκε από αυτοκίνητο