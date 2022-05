Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Βγήκε στο μπαλκόνι και είδε... αγριογούρουνα (βίντεο)

Τα αγριογούρουνα συνεχίζουν να μπαίνουν σε κατοικημένες περιοχές και στη Θεσσαλονίκη. Απόδειξη αυτή τη φορά, οι εικόνες που έρχονται από την Καλαμαριά





Αγριογούρουνα έκοβαν βόλτες στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στην περιοχή Κηφισιά, στην Καλαμαριά, πολίτης απαθανάτισε τα αγριογούρουνα να κάνουν βόλτες έξω ακριβώς από το σπίτι της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αγριογούρουνα εντοπίστηκαν και στην περιοχή Βότση, ενώ άγνωστο είναι αν τα συγκεκριμένα είναι τα ίδια με εκείνα που εντοπίστηκαν στην Κηφισιά.

πηγή βίντεο: fb dardamanelis giannis

πηγή: seleo.gr

