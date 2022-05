Αθλητικά

Λάρισα – Απόλλων Πάτρας: Νίκη οκτάδας για τους Θεσσαλούς

Ο Απόλλωνας παραμένει στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η Λάρισα δεν έδειξε... έλεος απέναντι στον Απόλλωνα επικρατώντας με 83-74 εντός έδρας, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Basket League.

Με 25 πόντους και 7 ριμπάουντ ο Μάριτς, αλλά και άξιους συμπαραστάτες τους Κρούμπαλι (18π., 10ρ.), Μούντι (15π., 9ρ.) και Χάντσον (12π., 9ρ.) οι Θεσσαλοί ήταν ανώτεροι των Αχαιών φτάνοντας τους 31 βαθμούς σε 21 παιχνίδια. Μάλιστα οι τέσσερίς τους σημείωσαν τους 70 από τους 83 πόντους της ομάδας τους! Η ομάδα του Φώτη Τακιανού θα τα δώσει όλα στις τελευταίες αγωνιστικές διεκδικώντας την παρουσία της στην οκτάδα και στα πλέι οφ.

Στον αντίποδα, η ομάδα της Πάτρας που με 28 βαθμούς σε 21 παιχνίδια παραμένει στην προτελευταία θέση είχε σε καλή ημέρα τους Ντέιβις (21π., 7ρ.) και Δίπλαρο (18π.). Όμως, οι Αχαιοί είχαν 11/34 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-38, 61-58, 83-74

Η Λάρισα μπήκε δυνατά, προηγήθηκε με 7-2, αλλά είδε τους Αχαιούς να αντιδρούν και να ισορροπούν το παιχνίδι, για το 18-19 υπέρ της ομάδας της Πάτρας στο 10ο λεπτό. Το παιχνίδι παρέμεινε κλειστό και στη 2η περίοδο, αφού οι παίκτες του Νίκου Βετούλα έπαιζαν με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά στην παραμονή στην κατηγορία. Αν και οι φιλοξενούμενοι τέλειωσαν με μόλις 2 λάθη το α΄ μέρος, τα 5/20 τρίποντα τους στέρησαν κάτι περισσότερο από το -2, 40-38, στο 20ό λεπτό.

Το παιχνίδι παρέμεινε ντέρμπι στην 3η περίοδο, αφού κάθε φορά που η Λάρισα ξέφευγε με τρίποντα των Μάριτς και Κρούμπαλι, ο Απόλλων είχε τις απαντήσεις (61-58 στο 30ό λεπτό). Στην 4η περίοδο, όμως οι γηπεδούχοι είδαν τους Μάριτς και Χάντσον να «υπογράφουν» σερί 10-0 και μετά το 68-58 είχαν τη σοβαρότητα να διατηρήσουν τη διαφορά ασφαλείας έως το τέλος της αναμέτρησης.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Τζιοπάνος, Μαγκλογιάννης

ΛΑΡΙΣΑ (Φώτης Τακιανός): Χάντσον 12 (1), Κρουμπάλι 18 (3), Καράμπελας 7, Μάριτς 25, Μούντι 15 (1), Τσαϊρέλης, Παπαντωνίου 6 (2), Μπέρζινς

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Μπόγρης 4, Τσαλμπούρης 12 (2), Σίμονς 7, Δίπλαρος 18 (4), ΜακΛίν 7 (1), Τσιακμάς, Ζούμπος, Ντέιβις 21 (4), Μήτρου-Λονγκ 5

