Fuel Pass: Ξεκίνησαν οι πληρωμές

Ξεπέρασαν το 1 εκ. οι αιτήσεις που έχουν γίνει δεκτές. Η τεχνολογία που πρέπει να έχει το κινητό για να υποστηρίξει τις ηλεκτρονικές πληρωμές στο πρατήριο.

Κανονικά προχωράνε οι πληρωμές σε πρατήρια καυσίμων με τις άυλες ψηφιακές κάρτες Fuel Pass. Ήδη, από την Παρασκευή το πρωί μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου είχαν γίνει οι πρώτες 5612 επιτυχημένες πληρωμές, ενώ ήδη από την Πέμπτη είχαν πιστωθεί 7 εκατομμύρια ευρώ σε πολίτες που είχαν ζητήσει την καταβολή του ποσού σε τραπεζικούς λογαριασμούς και όχι ψηφιακή κάρτα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως παρότι το Fuel Pass δουλευει μόνο σε pos πρατηρίων καυσίμων, αρκετοί πολίτες δοκιμάζουν να πληρώσουν άλλες υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα μέχρι το μεσημέρι του Σάββατου υπήρχαν 73 αποτυχημένες προσπάθειες πληρωμής υπηρεσίων στοιχημάτων (online) και 70 επίσης αποτυχημένες προσπάθειες αγοράς ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Στο πεδίο των αιτήσεων, από το Σάββατο η πλατφόρμα υποδέχεται αιτήσεις από όλα πλέον τα ΑΦΜ (ανεξαρτήτως λήγοντα αριθμού) και πλέον πάνω από 1 εκατομμύριο αιτήσεις έχουν γίνει δεκτές, ενώ 123.000 περίπου αναμένουν την οριστική υποβολή τους από τους αιτούντες.

Υπενθυμίζεται πως οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν την είσπραξη της επιδότησης καυσίμου σε τραπεζικό λογαριασμό ή την δημιουργία άυλης ψηφιακής κάρτας (στην οποία θα τους πιστωθούν επιπλέον 5 ευρώ) η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πρατήρια καυσίμων.

Όπως υπογραμμίζεται και στο vouchers.gov.gr, για την χρήση της κάρτας προϋπόθεση είναι η χρήση έξυπνου κινητού που υποστηρίζει την τεχνολογία NFC, όπως ακριβώς έγινε και στην πρωτοβουλία freedompass το καλοκαίρι του 2021.

