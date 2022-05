Κοινωνία

Βόρεια Ελλάδα: Σύλληψη για παιδική πορνογραφία

Χειροπέδες σε ένα άτομο για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Τι εντοπίστηκε στο σπίτι του μετά από έρευνες.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος ατόμου για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν πληροφορίες του Εθνικού Οργανισμού Αγνοουμένων και Εκμεταλλευομένων Παιδιών (National Center of Missing and Exploited Children) των Η.Π.Α., σύμφωνα με τις οποίες, χρήστης του διαδικτύου, εντός της ελληνικής επικράτειας, κατέχει και διακινεί υλικό πορνογραφίας ανηλίκων. Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων και ψηφιακών δεδομένων, κατά την οποία εντοπίστηκαν τα επίμαχα ηλεκτρονικά ίχνη στη χώρα μας.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκε σχετικό βούλευμα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Από την επακόλουθη αστυνομική προανάκριση και κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, προέκυψαν τα στοιχεία του ατόμου, ενώ εξακριβώθηκε και ο τόπος κατοικίας του.

Στη συνέχεια, η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, αστυνομικοί της οποίας μετέβησαν για έρευνα στην οικία του ατόμου.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε η εμπλοκή του στην υπόθεση, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κινητό τηλέφωνο με κάρτα μνήμης και δύο κάρτες sim,

δύο φορητές συσκευές αποθήκευσης τύπου usb,

κάρτα μνήμης και

σκληρός δίσκος

Τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε τακτικό Ανακριτή για διενέργεια κύριας ανάκρισης.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) της Ελληνικής Αστυνομίας ( https://portal.astynomia.gr )

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD